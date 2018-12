Premier League | Ranieri infuriato con un suo calciatore | ecco cos’è successo

Risultati Premier League : Guardiola torna al successo - il West Ham cade in trasferta [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Premier League - il Chelsea vince il derby con il Crystal Palace : basta un gol di Kanté : Il Chelsea vince e consolida il quarto posto nella classifica della Premier League. La squadra guidata da Maurizio Sarri, in uno dei posticipi della 20/a giornata di campionato, si è imposta di misura,...

Premier League - al Chelsea basta Kanté : Crystal Palace ko : Nel primo match domenicale della 20.a giornata di Premier League , il Chelsea espugna Selhurst Park, battendo per 1-0 il Crystal Palace . Decisivo, in una gara non memorabile dei Blues, il gol di ...

Premier League - Liverpool a valanga sull'Arsenal sempre più leader : Liverpool travolgente, e sempre più leader del campionato inglese: il sogno di rivincere il titolo nazionale a 29 anni dall'ultima volta, nel 1990 quando la Premier League si chiamava ancora First ...

Premier League - Liverpool-Arsenal 5-1 : show Reds con tripletta di Firmino : Firmino festeggia la tripletta ad Anfield. Getty 54 punti in 20 partite. Per ora nei cinque maggiori campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio del Liverpool di Klopp. Un inizio di stagione da ...

Premier League - i risultati della 20giornata : Tottenham ko a Wembley - vince il Fulham di Ranieri : Non solo la Serie A, anche la Premier League in campo in questo ultimo sabato dell'anno. 20giornata divisa in due parti: quattro delle dieci partite in programma si giocheranno infatti domenica 30 ...

Premier League - in campo Liverpool-Arsenal LIVE : In campo LIVErpool-Arsenal DIRETTA Brutto ko del Tottenham battuto 3-1 in casa dai Wolves e Spurs che possono essere superati al secondo posto domenica dal Chelsea, atteso dal derby con il Crystal ...

Premier League Arsenal - Emery : ”Potevo portare Salah al Psg” : A poche ore dal big match contro il Liverpool, l’allenatore dei Gunners, Unai Emery, racconta al Guardian un aneddoto di mercato sull’attaccante egiziano.Arsenal Emery Salah /Questa sera l’Arsenal farà visita al Liverpool, capolista in Premier League dopo diciannove giornate con 16 vittorie, tre pareggi, 43 gol realizzati e soli sette subiti. I Reds sono gli unici ancora imbattuti e guidano la classifica con sei punti di ...

Pronostico Manchester United vs AFC Bournemouth - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre. La cura Solskjaer ha riportato lo United a sei punti dalla zona Champions. Con il Bournemouth ai Red Devils serve una vittoria per tentare di avvicinarsi il quarto posto con il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato tra Crystal ...

Pronostico Burnley vs West Ham - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Burnley-West Ham, domenica 30 dicembre. E’ una partita che ha molto da dire sulla classifica del Burnley, attualmente terzultimo. I Clarets penseranno sopratutto a farsi perdonare dai propri tifosi, dopo la pesante sconfitta casalinga nel Boxing Day per 1 a 5 con l’Everton. Gli Hammers, invece, ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 20a Premier League : Calcio Estero SKY Sport Premier League 20^ giornata 29-30 dicembre 2018 Fine 2018 da seguire con il big-match della Premier LIVERPOOL - ARSENAL sabato 29 ore 18:30 diretta Sky Sport Uno HD e Sky Sport Football HD Subito di nuovo in campo, come da tradizione. La Premier League non si ferma mai e nel weekend...