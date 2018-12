Mourinho insieme ad una sexy bionda | il gossip si scatena | ma dal Portogallo spunta una

sportfair

: Ognuno ha il suo punto di vista e non c'è una verità precostituita, ma per come la vedo io il bene dell'#Inter e di… - FBiasin : Ognuno ha il suo punto di vista e non c'è una verità precostituita, ma per come la vedo io il bene dell'#Inter e di… - Matteo_NFL : RT @federicocasotti: Per il Manchester United quattro manager diversi (Moyes, Giggs, Van Gaal e #Mourinho) in poco più di cinque anni. Per… - outsider1899 : @2gobbo @tantononcambio @FreddyWeddy07 @e_franceschini @m_crosetti Gliel’avesse detto Mourinho, gli avrebbero fatto… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Il The Sun pubblica una foto diad unacon la quale avrebbe trascorso le vacanze per diversi anni: ilimpazza in Inghilterra, ma daluna nuova versione della storia Esonerato nei giorni scorsi dal Manchester United,si è scaricato di dosso un bel po’ di pressioni e polemiche, dopo un addio dal sapore quasi liberatorio. Eppure, i giornali UK non sembrano voler lasciare in pace lo Special One che è recentemente finito al centro di un particolare caso di. Il The Sun ha pubblicato la foto dicon una, Pru Carter-Robinson, con la quale avrebbe stretto “un’amicizia speciale” che dura da diversi anni e con la quale avrebbe passato anche delle vacanze. Dalperò, arriva una seconda versione di tale storia, pubblicata dal giornale di Lisbona ‘Record’. Il quotidiano portoghese ha ...