INTER CHRISTMAS MAGIC | LE DICHIARAZIONI DI ANTONELLO E MAROTTA

Emma Muscat lancia Moments Christmas Edition sognando un bianco Natale (INTERvista) : Emma Muscat rilascia la versione natalizia del suo album d'esordio, Moments. Moments Christmas Edition è disponibile da oggi nei negozi e in digitale e contiene 13 canzoni, 7 brani classici del Natale oltre a quelli contenuti nel disco Moments. All I Want For Christmas Is You, bianco Natale, Oh Holy Night, Have Yourself a Merry Little Christmas, Let it show, Santa Baby e White Christmas sono i brani natalizi della Moments Christmas Edition, ...