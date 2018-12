Monte Bianco | alla scoperta dell' ottava meraviglia d' Europa

Ancora un passeur arrestato al traforo del Monte Bianco - AostaOggi.IT : 0 0 0 s2smodern powered by social2s Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 In manette un cittadino kosovaro regolare in Italia AOSTA. Ancora un arresto al ...

240mila gilet gialli fermano la Francia : scontri al Monte Bianco e a Parigi. Morta una manifestante : Una donna investita da una madre che stava portando la figlia dal medico ed era stata bloccata e circondata dai dimostranti che si oppongono al caro-carburante. Tensione con la polizia nella capitale e al traforo del Monte Bianco

Identificati resti umani sul Monte Bianco - sono di due alpinisti dispersi nel 1992 : sono stati Identificati i resti umani trovati il 23 agosto 2017 dal Soccorso Alpino della Gdf di Entreves-Courmayeur in avanzato stato di decomposizione nel ghiacciaio ‘Miage’ di Courmayeur (Aosta), a circa 2.500 metri di quota, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco: si tratta di Hasan Tarim, meccanico turco che viveva a Norimberga (Germania), e Frank Cristian Bar, operatore civile all’ospedale di Norimberga. Il ...

Sport invernali : i vincitori delle Borse di studio Monte Bianco Spurghi : A tutto questo si aggiunge anche la presentazione delle tre tappe di Coppa del Mondo che arricchiranno la stagione agonistica della nostra regione; sul palco saliranno i rappresentanti dei comitato ...

Sport Invernali - Monte Bianco - prima scuola Sci al Gran Premio Giovanissimi : ... un progetto in cantiere da anni e diventato finalmente realtà grazie alla collaborazione di Fisi , Federazione Italiana Sport Invernali, , Amsi , Associazione Maestri Sci Italiana, Colnaz , Collegio ...

Novità a cinque stelle dal Monte Bianco alle Dolomiti : Legno e pietra, arredi che reinterpretano lo stile tradizionale, e spazi pensati per vivere la montagna in tutte le sue sfaccettature, dallo sport al benessere, dalla gastronomia al relax, dalla vita ...

Monte Bianco : 55enne precipita per 400 metri - muore davanti al figlio : Grave incidente ieri pomeriggio sul versante francese del Monte Bianco: un alpinista è morto mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme con il figlio 20enne. Il 55enne, di nazionalità francese, è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. L’incidente si è verificato a circa 4.500 metri di quota, all’altezza della Cresta delle Bosses: l’uomo avrebbe perso l’equilibrio per poi ...

Monte Bianco - precipita per oltre 400 metri e muore davanti al figlio di 20 anni : Un alpinista di cinquantacinque anni è morto sul versante francese del Monte Bianco mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme al figlio di venti anni. L'uomo è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. Tragedia anche sul Gran Paradiso, dove è morto un giovane di ventinove anni.Continua a leggere