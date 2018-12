Fuga di gas a Santa Paolina | morto un novantenne | ferito il figlio

Allarme Fuga di gas a Jungi - arrivano i pompieri : Scicli - I Vigili del Fuoco sono intervenuti domenica sera in via Acero al quartiere di Jungi, intorno alle 21, per una fuga di gas. L'Allarme è stato lanciato da alcuni residenti, preoccupati da un ...

GIAPPONE - ESPLOSIONE SAPPORO : RISTORANTE DISTRUTTO/ Video - 42 feriti : Fuga di gas - "morti non confermati" : GIAPPONE, maxi ESPLOSIONE in RISTORANTE a SAPPORO: 40 feriti, bilancio provvisorio e ultime notizie. Immagini choc, fuga di gas e non attentato la causa

Fuga di gas durante una festa a Grosseto : 20 bambini intossicati dal monossido di carbonio : Tragedia sfiorata a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, dove 20 bambini, di età inferiore ai 14 anni, e 4 adulti sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio a causa del malfunzionamento di una stufa a gas mentre partecipavano a una festa di compleanno. Sarebbero tutti fuori pericolo di vita ma per uno di loro è stato necessario ricorrere alla camera iperbarica.Continua a leggere

Con l'auto contro il contatore del gas : Fuga di metano sulla regionale 354 : A causa di un incidente, avvenuto verso le 13 lungo la strada regionale che da Latisana porta Lignano , si è verificata una perdita di gas metano . Sul posto, per portare a termine il complesso ...

Fuga di gas nel teramano - muore una donna - in gravi condizioni la nuora : Teramo - Una Fuga di gas ieri notte in una casa a Pagliare di Morro D’oro ha provocato il decesso di una donna Algisa Malospiriti del '31, mentre la nuora 50enne è rimasta gravemente intossicata. Ha scoprire la tragedia il figlio della defunta, che rientrando in casa intorno alle 23,30 di ieri ha rinvenuto i corpi a terra della madre e della moglie, immediatamente lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ...

Fuga di gas - esplosione in una villetta : ferita coppia di anziani a Varcaturo : GIUGLIANO esplosione in una villetta, grave coppia di anziani. È quanto successo poco dopo le 19:30 alla prima traversa di Parco Noce a Varcaturo, zona costiera di Giugliano, dove una Fuga di...

Viserba - nessuna Fuga di gas al Centro Studi. Evacuazione per colpa dei vandali : Per la cronaca, sono stati registrati atti vandalici anche presso l'Istituto Luigi Einaudi che ha sede al Centro Studi di Viserba non lontano dal Liceo Scientifico Serpieri.

Fuga di gas - esplode una palazzina nella Bergamasca : 97enne salvata dai vigili del fuoco : Boato fortissimo a San Giovanni Bianco, sentito in tutto il paese della val Brembana. Chiuso un tratto di strada sulla provinciale per l'intervento dei soccorsi: disagi al traffico

San Pancrazio Salentino. Fuga di gas morta Antonia Rizzato : In ospedale al Vito Fazzi è morta Antonia Rizzato. La donna di 82 anni si trovava ricoverata nel nosocomio a

Crollo casa per Fuga gas - muore anziana : ANSA, - BRINDISI, 14 NOV - Una donna di 82 anni è morta oggi all'ospedale Vito Fazzi, dove era stata ricoverata per le ferite riportate in seguito al Crollo dei solai della sua abitazione a causa di ...

Piccola Fuga di gas al centro cottura della mensa : evacuati anche i bimbi dell'asilo : Una Piccola fuga di gas al centro cottura di Bomba, a Cavriglia. Sull'episodio interviene l'amministrazione comunale. Questa mattina al centro cottura di Bomba non c'è stato nessun allarme si legge -, ...

Roma - esplosione in un appartamento per una Fuga di gas : due persone in codice rosso : A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli