Klopp batte Mourinho | Liverpool torna 1 o

Klopp : «Se c’è un luogo in cui possiamo battere il Napoli - quello è Anfield» : In conferenza stampa Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli: «Gomez è un giocatore incredibile, quando sono arrivato ci ha messo un po’ di tempo per tornare a giocare dopo un infortunio. Io non ho nessun dubbio sul suo futuro, serve pazienza perché possa smaltire l’incidente». «Dopo la sconfitta contro il Napoli e quella a Belgrado, ci siamo messi in difficoltà per il passaggio del turno. Finora in casa ...