NBA | Cleveland-Milwaukee 102-114 | esplode Giannis | 44 punti e massimo in carriera

Risultati NBA – Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors, costretta a cedere davanti al proprio pubblico ai sontuosi Raptors. Steph Curry e compagni cadono sotto i colpi di Lowry e Ibaka, interrompendo così una striscia di quattro vittorie consecutive. Non bastano ai padroni di casa i 30 punti di Kevin Durant, ...

NBA – Infortunio Tristan Thompson : situazione tragica in casa Cleveland Cavaliers : Dopo il ko Kevin Love, anche l’altra stella si fa male: infortunatosi nella sfida contro i Bucks, Tristan Thompson rientrerà nel giro di 4 settimane situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. Come se non ...

Risultati NBA – I Lakers corsari a Memphis - Cleveland stende i Wizards : sorridono Miami e Portland : Kuzma e LeBron James trascinano i Lakers contro Memphis, Portland non dà scampo a Minnesota mentre i Bulls si arrendono a Boston I Los Angeles Lakers cancellano la sconfitta subita contro San Antonio e si rilanciano in classifica, superando al FedExForum di Memphis i Grizzlies. Partita mai in discussione con i giallo-viola sempre avanti nel punteggio, grazie alla prestazione sopra le righe di Kuzma e LeBron James. Entrambi mettono a ...

Mercato NBA : trade a 3 tra Milwaukee - Cleveland e Washington - i dettagli : Mercato NBA: Milwaukee, Cleveland e Washington hanno messo a segno una trade che ha portato Hill ai Bucks Milwaukee, Cleveland e Washington sono state le protagoniste dell’ultima trade che ha scosso il Mercato NBA. Si sono mossi diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero ‘pesare’ molto dato che in ballo ci sono squadre che puntano ai playoff come i Bucks. Proprio la franchigia di Milwaukee ha ricevuto George Hill e ...

Mercato NBA - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

NBA – Steph Curry dà il colpo di grazia ai Cavs : “rivalità finita! Noi forse saremo alle Finals - ma non più a Cleveland” : Steph Curry scaglia una velenosa frecciatina verso i Cleveland Cavaliers: il playmaker degli Warriors ‘annuncia’ la fine della rivalità fra le due squadre Una delle più grandi rivalità sviluppatesi negli ultimi anni è sicuramente quella fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Per 4 volte negli ultimi 4 anni le due squadre hanno monopolizzato le proprie conference, arrivando alle Finals senza grandi intoppi. La ...

NBA : Stephen Curry segna 42 punti - Cleveland battuta da Golden State : Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 105-126 Il sapore non è più lo stesso, e non solo perché a Natale mancano ancora tre settimane scarse. No, sul parquet è cambiato davvero tutto, almeno in una ...

NBA - Lakers troppo LeBron-dipendenti? Magic : 'Non vogliamo fare come Cleveland' : ... essendo uno dei giocatori più forti al mondo. Se sei LeBron James decidere le partite è il tuo mestiere e lui sa benissimo come gestire quei momenti" " il pensiero di Magic Johnson al riguardo è ...

Mercato NBA : Kyle Korver saluta Cleveland e ritorna agli Utah Jazz : Prima di tutto, la notizia: i Cleveland Cavaliers nelle scorse ore hanno scambiato Kyle Korver con i Jazz in cambio di Alec Burks e due seconde scelte. Un modo per Utah per provare a dare una svolta ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers spediscono Kyle Korver ai Jazz : ecco i dettagli della trade : Kyle Korver non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers: la guardia tiratrice è stata scambiata con gli Utah Jazz nella notte Da qualche settimana a questa parte, i Cleveland Cavaliers hanno deciso di premere con decisione il bottone ‘rebuilding’. Vista la disastrosa stagione che, complice l’assenza di Kevin Love fino al 2019, vede la franchigia dell’Ohio ultima ad Est con 4 vittorie e 16 sconfitte, la dirigenza Cavs ha optato per ...

Mercato NBA – Cleveland prova il colpo ad effetto - la scommessa è Markelle Fultz : pronta la trade con i Sixers : I Cleveland Cavaliers sarebbero interessati a Markelle Fultz in uscita da Philadelphia: la franchigia dell’Ohio, in totale rebuilding, potrebbe provare a scommettere sull sfortunata first pick 2017 Dopo aver ventilato l’ipotesi di poter cedere Markelle Fultz, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di acquirenti per il loro giocatore. Difficile poter mettere in piedi una trattativa per un giocatore che attualmente, fra infortuni ...

NBA - risultati della notte : Cleveland vince anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...

NBA – LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? L’indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter : LeBron James proprietario dei Cleveland Cavaliers in futuro? La clamorosa indiscrezione arriva dal socio in affari Maverick Carter Cosa farà LeBron James al termine della sua carriera? Difficile pronosticarlo. Molti giocatori si dedicano, con più o meno successo, alla carriera di allenatore; altri finiscono ad occupre ruolo dirigenziali; mentre altri ancora staccano la spina e si godono la ‘pensione’. LeBron James potrebbe ...