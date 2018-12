Pippo Baudo a TvBlog | Rovazzi? Mi piace da morire Vorrei tornasse in Tv Novecento ma

L'ex moglie di Walter Zenga rivela : "Per lui dissi di no a Pippo Baudo. Non parliamo da vent'anni" : Roberta Termali, ex conduttrice e seconda moglie dello storico portiere dell'Inter, è stata intervistata da Caterina Balivo...

Le gemelle Kessler Pippo Baudo non ci sta più con la testa : Pippo Baudo qualche settimana fa è stato ospite a “Che tempo che fa” ha svelato al pubblico, in occasione della presentazione della sua autobiografia, che un giorno, dopo aver cenato e bevuto insieme, si era ritrovato in una camera d’albergo con le sorelle Kessler che lo avrebbero spogliato. A “Domenica Live” Barbara D’Urso ha chiesto loro spiegazioni sul presunto incontro con il conduttore e le due ballerine hanno replicato tra ironia e ...

Pippo Baudo : “Quando le gemelle Kessler mi hanno portato in albergo e spogliato”. Loro : “Ormai ha un’età - magari non ci sta con la testa” : Pippo Baudo ha deciso di scrivere, con il giornalista Paolo Conti, “Ecco a voi. Una storia italiana”, autobiografia piena zeppa di aneddoti che in questi giorni sta snocciolando sui giornali e in tv. A Che tempo che fa aveva raccontato un episodio relativo alle gemelle Alice ed Ellen Kessler, una serata con un livello alcolico elevato e un finale sorprendente: “Siamo andati a fare uno spettacolo a Sanremo all’Ariston e ...

Baudo e quella notte con le gemelle Kessler - loro replicano : 'Pippo non ci sta con la testa' : FUNWEEK.IT - Di recente Pippo Baudo si era lasciato andare a qualche intima confessione nello studio di Che tempo che fa al cospetto di Fabio Fazio svelando al pubblico, in occasione della ...

Le Gemelle Kessler/ Alice ed Ellen : 'Mai state a letto con Pippo Baudo! Forse non sta bene...' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : Le Gemelle Kessler ospiti della puntata del 2 dicembre 2018 di Domenica Live, le loro dichiarazioni sulle ultime rivelazioni di Pippo Baudo.

"Cose mai dette su Baudo". L'ex manager fa a pezzi il Pippo Nazionale prima di Sanremo : Striscia la Notizia spulcia il libro del Pippo Baudo Nazionale "Ecco a voi" e trova diverse imprecisioni. Sente il parere delL'ex manager Armando Gentile e viene fuori un "palazzo di menzogne": "Pippo ...

Striscia la notizia - Pippo Baudo demolito dall'ex manager : 'Un bugiardo - cosa dovete sapere su di lui' : Questa sera, giovedì 29 novembre, a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Valerio Staffelli intervista Armando Gentile , ex manager di Pippo Baudo, a proposito del palazzo di Roma che Baudo ...

Striscia la Notizia - agguato a Pippo Baudo : 'Cosa non torna nel tuo libro' - lui ci rimane malissimo : Povero Pippo Baudo : stavolta nel mirino di Striscia la Notizia e di Valerio Staffelli ci finisce proprio lui, il mitico Pippo nazionale, che ha recentemente dato alle stampe il suo libro Ecco a voi ...

Pippo Baudo : 'Striscia la Notizia mi massacrava'. Ma allora il Tg di Antonio Ricci non esisteva : Riceviamo dall'ufficio stampa di Striscia la Notizia e pubblichiamo: Nell'articolo 'Quando Gorbaciov mi diede del ladro', pubblicato sul numero 47 di Oggi, Pippo Baudo racconta: 'Berlusconi volle ...

Fabio Rovazzi : "con Pippo Baudo andiamo ad imparare"/ Sanremo Giovani - "mi ispiro a Elio" - IlSussidiario.net : Fabio Rovazzi sarà in coppia con Pippo Baudo al prossimo Sanremo Giovani, l'esordio come presentatore, ecco che cosa ne dice

Pippo Baudo - niente condono : deve al Fisco 257mila euro/ Cassazione dà ragione all'Agenzia delle Entrate - IlSussidiario.net : Pippo Baudo, niente condono fiscale: deve al Fisco 257mila euro. Cassazione dà ragione all'Agenzia delle Entrate: ultime notizie

Niente condono per Pippo Baudo : dovrà pagare al Fisco 257mila euro : Nessun condono fiscale per Pippo Baudo . Sul tavolo c'è l'avviso di accertamento con il quale l' Agenzia delle Entrate gli ha intimato di pagare 257.538 euro per Irpef e Ilor evase nel 1996. A ...