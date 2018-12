Juncker | Orban all' origine di fake news

Juncker : "Orban dà origine a fake news" : 18.26 "Al vertice ho detto chiaramente, che alcuni dei capi di stato e di governo che siedono al tavolo europeo sono all' origine delle fake news, ad esempio quando Orban dice che io sono responsabile e colpevole della Brexit: quella è una fake news. Quando dice che i migranti sono responsabili della Brexit un'altra fake news". Così il presidente della Commissione Ue Juncker che, al termine del vertice europeo ha invitato a "controllare nella ...

Europee - Juncker : “Orbán esca dal partito se non rispetta nostri valori”. Fonti Ppe : “La maggioranza di noi la pensa così” : In campagna elettorale le parole, soprattutto quando sono riferite agli alleati, pesano. E pesano anche quelle di Jean-Claude Juncker, presidente uscente della Commissione europea che, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Monde, ha attaccato il compagno tra i Popolari europei, Viktor Orbán, invitandolo a rispettare i valori e gli ideali del principale gruppo politico del Parlamento europeo. “Anche se rispetto ...