Il Paradiso delle signore anticipazioni | VITTORIO e l’ultimatum per ANDREINA

tvsoap

: bUON GIORNO CARI AMICI. Sono vicino ai 74 anni, e non godo di buona salute. Oggi parliamo della seconda serie dell… - AntonioBolero : bUON GIORNO CARI AMICI. Sono vicino ai 74 anni, e non godo di buona salute. Oggi parliamo della seconda serie dell… - Maa709 : RT @Italia: La magia delle montagne del Friuli Venezia Giulia: ?? benvenuti nel paradiso degli sport invernali???? ?? Archivio Promoturism… - FrancyG9 : RT @Italia: La magia delle montagne del Friuli Venezia Giulia: ?? benvenuti nel paradiso degli sport invernali???? ?? Archivio Promoturism… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Vediamo le ultimede Il, che per l’occasione ci aggiornano in merito ai nuovi sviluppi riguardanti la coppia storica delMandelli (Alice Torriani) eConti (Alessandro Tersigni).La loro storia d’amore è stata messa in crisi dal perfido Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) poiché la Mandelli ha dovuto cedere le sue quote del grande magazzino per poter ottenere la scarcerazione e la conseguente libertà. Scagionata quindi da ogni accusa,è finalmente pronta per vivere la sua favola insieme a: quest’ultimo però, venendo a scoprire del ricatto morale di Umberto nei confronti della sua fidanzata, è andato su tutte le furie!La Mandelli infatti, già per la seconda volta ha preso decisioni importanti senza l’appoggio di, mancando così sull’unico punto importante per ...