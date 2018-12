Boxe | Giovanni De Carolis sfida Dragan Lepei a Cinecittà | match da cinema per

oasport

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Venerdì 14 dicembre davvero stellare per laitaliana, è proprio il caso di dirlo perchéDesi sfideranno su un ring negli Studios diin Roma. I due pugili si contenderanno il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi nel cuore pulsante delitaliano, negli Studios andrà in scena una kermesse di pugilato organizzata dalla Buccioni Boxing Team e Artmediamix. Il main event, preceduto da cinque incontri sottoclou, si preannuncia davvero molto succulento e ci saranno anche ospiti provenienti dal mondo delcome ad esempio il regista Edoardo Leo e l’attrice Ilenia Pastorelli.De, già Campione del Mondo WBA con un record di 26 vittorie e 9 sconfitte, va a caccia di un rilancio per ritornare ai vertici della categoria e per garantirsi magari un’altra chance importante. Il 34enne laziale combatterà di fronte al ...