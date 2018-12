Nba | i Clippers superano i Suns all' overtime | 25 punti di Gallinari

Nba : super Gallinari guida alla vittoria i Clippers - LeBron si aggiudica l'ultimo ballo contro Wade : Una grande prestazione di Danilo Gallinari , 25 punti, porta i Clippers a superare Phoenix 123-119 dopo il supplementare. I Lakers, guidati da Kuzma e James, battono 108-105 Miami, nonostante un buon ...

Nba - Clippers - che fatica : Phoenix battuta soltanto all'overtime. 25 punti di Gallinari : Phoenix Suns-L.A. Clippers 119-123 OT La trasferta a Phoenix in questa stagione - vista la classifica dopo due mesi di regular season - per tutti è diventata poco più di una passeggiata di salute. ...

Nba : pesante sconfitta in casa per i Clippers di Gallinari - Rockets ko contro i Mavs : Sorprese in questa notte di Nba. I Clippers vengono sconfitti per 121-98 da Miami , Gallinari finisce in doppia doppia, 12 punti e 10 rimbalzi, ma con basse percentuali al tiro. Gli Hawks battono i ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 dicembre) : ritorno al successo per i Los Angeles Lakers - cadono ancora Clippers e Nuggets : Erano ben nove le partite in programma nella notte NBA. I Lakers superano Memphis e approfittano delle sconfitte dei Los Angeles Clippers e dei Denver Nuggets, rispettivamente contro Miami e Atlanta, per accorciare il distacco dalle posizioni di vertice nella Western Conference. Ad Est vittorie convincenti per Indiana e Boston. Successi anche per Dallas, Brooklyn, Cleveland e Portland. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Clippers ...

Nba : un super James abbatte gli Spurs di uno spento Belinelli - Gallinari e i Clippers fermati dai Grizzlies : Continua la crisi degli Spurs, sconfitti questa volta dai Lakers di un inarrestabile Lebron James da 42 punti. I Raptors rifilano ai 76ers la nona sconfitta stagionale. Oklahoma batte Brookyln con un'...

Basket - Nba : Gallinari-Harris - Clippers rialzano la testa - ok Denver e Goldan State : WASHINGTON - I Los Angeles Clippers, 16-7, rialzano la testa dopo lo scivolone di Dallas e tornano in carreggiata nel difficile back to back di New Orleans. Il quintetto di Doc Rivers va a vincere 129-...

Nba 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

Basket - Nba : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

Nba : i Clippers di Gallinari frenano contro i Mavericks - San Antonio schianta Portland senza Belinelli : LeBron James , con i suoi 22 punti, trascina i Lakers alla vittoria contro i Suns, che perdono Booker per infortunio, per 96-120. Non bastano 21 punti a Gallinari per i Clippers contro Dallas , 110-...

Nba – Scambio di insulti fra Beverley e un tifoso : il play dei Clippers gli tira contro il pallone e viene espulso! [VIDEO] : Patrick Beverley ne combina un’altra delle sue: il fumantino playmaker dei Clippers si scambia una serie di insulti con un tifoso, gli tira contro il pallone e viene espulso Patrick Beverley è stato il grande protagonista in negativo, della partita fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Il playmaker losangelino ha prima rotto un dente a Dennis Smith jr con una gomitata e successivamente è stato espulso. Non per il contatto di ...