Slittino | Coppa del Mondo Lake Placid 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : la Germania torna alla vittoria - l’Italia è settima : torna alla vittoria la Germania nel team relay. I teutonici, dopo la sconfitta arrivata settimana scorsa in quel di Whistler Mountain, riescono a vincere nella specialità nella quale sono campioni olimpici in carica. A Calgary non c’è storia: le rivali sono staccate di oltre due decimi. Natalie Geisenberger, Felix Loch e Wendl/Arlt riescono a stampare il tempo di 2’21”550: praticamente il miglior parziale in ogni settore, ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Taubitz beffa Geisenberger - strepitosa Andrea Voetter quarta : Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Julia Taubitz va a prendersi all’età di 22 anni la prima vittoria in Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. La teutonica, strepitosa nell’inizio di questa stagione, è riuscita a battere nella terza tappa del massimo circuito internazionale, in quel di Calgary, la compagna di squadra e grandissima favorita Natalie Geisenberger. Può esultare anche ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Wolfgang Kindl vince ancora e scappa via. Kevin Fischnaller ottimo quinto : L’austriaco Wolfgang Kindl vince la terza gara consecutiva e pone sempre più seriamente la propria candidatura per la conquista della Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019. A Calgary (Canada) il campione del Mondo in carica, già velocissimo nelle prove di allenamento, non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando il settimo successo della carriera nel circuito maggiore, il quarto nell’anno solare 2018. Il 30enne austriaco, per ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : tornano a vincere i campioni olimpici Wendl/Arlt nel doppio. Dodicesimi Rieder/Rastner : Tre gare per la gara classica per quanto riguarda il doppio nella Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 e tre vincitori differenti. Dopo Steu/Koller ed Eggert/Benecken, questa volta ad esultare sono i campioni olimpici Tobias Wendl e Tobias Arlt che dominano sul ghiaccio canadese di Calgary. 68ma affermazione in carriera per il duo teutonico, addirittura la quinta nella località dove si sono svolte le Olimpiadi del 1988. Dominio per il duo ...

Slittino - Coppa del Mondo juniores Park City 2018 : due podi per gli azzurri - staffetta fuori quando era in testa : Arrivano due podi per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo juniores di Slittino: sorridono Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio maschile e Verena Hofer nel singolo femminile, che nella tappa inaugurale di Park City, negli USA, hanno centrato il terzo posto. Peccato per la staffetta, con il doppio maschile che va fuori e non completa il tracciato quando l’Italia, dopo i primi due singoli, era in testa. Nel singolo maschile ...

Slittino artificiale – Coppa del mondo juniores : Verena Hofer sul podio a Park City : Coppa del mondo juniores, Verena Hofer terza a Park City. E la staffetta “va fuori” quando era prima Altro podio nella tappa inaugurale della Coppa del mondo juniores di Slittino artificiale. A Park City, negli Stati Uniti, Verena Hofer ha chiuso al terzo posto nel singolo femminile come avevano fatto meno di ventiquattro ore prima Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio. L’azzurra ha evidenziato particolari abilità ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Dominik Fischnaller tenta il colpaccio in Canada : Terzo appuntamento con la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, il secondo e penultimo della trasferta nordamericana. Si resta in Canada, ma ci si sposta da Whistler Mouintain a Calgary, su un catino più tecnico e più adatto alle caratteristiche della squadra italiana che nello scorso week-end sul budello delle Olimpiadi di Vancouver 2010 è stata costretta a difendersi. In programma tra venerdì e sabato le gare, ancora una volta si ...

Slittino - si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo : 11 gli azzurri convocati per il 2° allenamento a Longiarù : Undici convocati per il secondo allenamento consecutivo a Longiarù, turno di riposo per Greta Pinggera L’inizio della Coppa del Mondo si avvicina e si intensificano i raduni per la Nazionale di Slittino naturale. Giovedì 6 dicembre Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Stefan Federer, Simone Gaio, Patrick Lambacher, Matthias Lambacher, Evelin Lanthaler, Alexandra Pfattner, Daniela Mittermair e Christa Unterholzner lavoreranno ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Geisenberger domina anche a Whistler - Kindl la imita - Eggert-Benecken rispondono : Il secondo weekend di gare valevoli per la Coppa del Mondo di Slittino 2018/19 di Whistler ci ha regalato grande spettacolo e diversi spunti importanti, tra conferme, ottime risposte e la sensazione che, mai come in questa occasione, ci troviamo di fronte a campionati di altissimo livello e dominati dall’equilibrio. Il fine settimana di Whistler ha preso il via con la prova di doppio e con la riscossa della coppia Toni Eggert – ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: si resta in Canada, ci si sposta da Whistler Mountain a Calgary. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Ricordiamo che la diretta TV sarà disponibile (a seconda del palinsesto) sui canali di Eurosport. Per quanto riguarda lo streaming invece basterà collegarsi sul sito FIL Luge. Coppa del Mondo Slittino Calgary 2018 Venerdì 7 ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Italia quarta nel team relay. La Russia beffa la Germania : Si è conclusa con il primo team relay della stagione la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Whistler Mountain. Sul ghiaccio canadese proprio nell’ultima gara è arrivata la più grande sorpresa dell’intero week-end: a vincere infatti non sono i campioni olimpici tedeschi. È la Russia a centrare il colpaccio: Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko ed il sorprendente doppio Kashkin/Korshunov si ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Natalie Geisenberger è dominante. Andrea Voetter decima : Tre vittorie in tre gare: Natalie Geisenberger ha già messo la propria firma sulla Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019. Dopo la doppietta di Igls arriva anche il successo nella trasferta nordamericana, in quel di Whistler Mountain. Sul catino canadese che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver del 2010 la teutonica non ha davvero lasciato spazio alle avversarie. Primo parziale nella discesa iniziale, tempo devastante (nuovo ...