Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

La lettera dei bimbi di Asti a Salvini : “Non mandare via i nostri amici Migranti” : I bimbi di una scuola elementare di Serravalle di Asti hanno inviato una lettera a Matteo Salvini chiedendo che i migranti che hanno conosciuto grazie ad un progetto didattico e con i quali hanno fatto amicizia non vengano allontanati: "Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi".Continua a leggere

Disagi alla baraccopoli di San Ferdinando - i Migranti : 'Qui viviamo in duemila' : A San Ferdinando , in Calabria, la baraccopoli è un lago di fango. Dopo il rogo di sabato scorso in cui ha perso la vita un migrante diciottenne , le telecamere di " Mattino Cinque " sono tornate ...

Niente pocket money - protesta dei Migranti a Pavia : protesta di un gruppo di migranti a Zavattarello, in località Moline , in provincia di Pavia. In mattinata, in prossimità del centro di prima accoglienza Lia, sulla strada provinciale 462, circa una ...

In via Aquileia arriva il presepe : via le panchine usate dai Migranti : In principio era stato Gentilini, primo cittadino di Treviso, negli anni 2000, a togliere le panchine in città perchè usate da immigrati e senza tetto come luogo di bivacco. Dopo Gentilini ne sono ...

Roberto Saviano a Che tempo che fa : “Per Trump i Migranti scappati dall’Honduras sono criminali. La realtà è che fuggono dal crimine” : Nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, in onda su Rai1, Roberto Saviano, in collegamento da New York, ha parlato della carovana di migranti partita da San Pedro Sula in Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e attualmente accalcata al confine con il Messico. Lo scrittore ha dichiarato che quella “è la più grande fuga dal narcotraffico che la storia conosca” e mostrando tre fotografie emblematiche per ...

I Migranti regolari espulsi dai centri di accoglienza per via del decreto sicurezza : Per un'interpretazione restrittiva della legge voluta da Salvini, centinaia di persone con un regolare permesso di soggiorno sono state costrette a lasciare le strutture dove vivevano

Migranti : corteo a Milano contro centro rimpatrio di via Corelli : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Un migliaio di persone sta sfilando in corteo per le vie di Milano per protestare contro l'apertura del centro per il rimpatrio di via Corelli, come previsto dalla Legge Minniti Orlando del 2017 che dispone l'istituzione di un Cpr in ogni regione italiana. Il corteo, 'Ma

Dl Sicurezza - Migranti via dal Cara e portati a Crotone. Croce Rossa : ‘Alcuni hanno dormito in strada. Lunedì sarà sos’ : Alcuni sono stati accolti dalla Croce Rossa. Altri dalle associazioni della rete solidale. Una parte però è finita per strada. È il bilancio del primo provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento: 24 persone sono state costrette a lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto. Nonostante abbiano il permesso di soggiorno umanitario e il diritto di restare in Italia, non ...

Dl sicurezza : al via espulsioni di Migranti dal Cara più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...

Pressioni e richieste di favori ad Associazione Migranti : a processo Sindaco di Neviano : Silvana Cafaro, 63 anni, al suo secondo mandato, dopo la riconferma alle elezioni del 2015, risponde dell'ipotesi di reato di concussione

Migranti - sgomberato il presidio Baobab a Roma : via 200 persone : Le autorità hanno disposto lo sgombero della struttura di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli, già evacuata altre volte in passato, erano ...