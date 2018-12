Giappone | nel terzo trimestre Pil in declino del 2 | 5% annuo

Giappone : il Pil nel terzo trimestre rivisto ulteriormente al ribasso : Tokyo, 10 dic 04:44 - , Agenzia Nova, - L'economia del Giappone ha subito una contrazione del 2,5 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2018. E' quanto attestano i dati... , Git,

VIDEO Rika Kihira incanta nelle Finali del Grand Prix - riviviamo lo short program della Giapponese : Rika Kihira è stata semplicemente incantevole durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. La giapponese si trova in testa alla classifica grazie a un esercizio meraviglioso che le ha permesso di totalizzare l’esorbitante punteggio di 82.51 e di distanziare Alina Zagitova di cinque lunghezze. La 16enne di Nishinomiya ha sorpreso tutti e ora andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dello ...

Allarme nel cielo Giapponese - scontro in volo tra caccia militari : almeno 5 dispersi : Paura in Giappone, dove si è verificata la violenta collisione di due caccia americani, un velivolo da combattimento F/A-18 Super Hornet e uno da rifornimento C-130, per cause ancora da stabilire. Due militari sono stati recuperati dalle forze aeree e marittime, ma all'appello mancano almeno 5 dispersi.Continua a leggere

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...

Speciale difesa : Giappone - governo pronto a formalizzare l'introduzione delle portaerei nella politica di difesa nazionale : Tokyo, 28 nov 16:30 - , Agenzia Nova, - Il governo Giapponese è pronto a citare l'introduzione di "portaerei efficaci" nelle nuove Linee guida per la difesa nazionale, formalizzando... , Git,

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : dominio Giapponese nell’ultima giornata di incontri con tre vittorie e undici podi : E’ andato in archivio ad Osaka (Giappone) la terza giornata di incontri dell’ultimo Grand Slam di Judo della stagione. Come da previsione la selezione giapponese ha fatto la voce grossa sul tatami amico ottenendo tre vittorie e 11 podi nel programma odierno. Senza italiani protagonisti, sono andati in scena i match dei -78 kg e dei +78 kg femminili e dei -90 kg, dei -100 kg e dei +100 kg maschili. Cominciando il nostro racconto dal ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al

Speed skating - Coppa del Mondo Tomakomai 2018 : Francesca Lollobrigida superba nei 3000 metri e nel team sprint in Giappone : Terza ed ultima giornata di gare nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Speed skating a Tomakomai (Giappone). Sul ghiaccio nipponico sono arrivate altre grandi notizie per il movimento azzurro, in particolare dal settore femminile. Francesca Lollobrigida, infatti, ha conquistato il podio nei 3000 metri. La pattinatrice nostrana, reduce dal secondo posto nella mass start e dal quinto nei 1500 metri, ha saputo ottenere un riscontro di grande ...

Coppa del Mondo - la Lollobrigida brilla in Giappone : seconda nella Mass Start di Tomakomai : Francesca Lollobrigida non sbaglia due volte di fila: dopo averlo mancato di un soffio una settimana fa ad Obihiro, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tomakomai, sempre in Giappone, ...

Pista lunga - Francesco Lollobrigida sul podio in Giappone : l’azzurra centra il 2° posto nella mass start : nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo la campionessa azzurra si prende il podio che le era sfuggito la scorsa settimana ad Obihiro e centra pure un bel 5° posto sui 1500 La fiammata della campionessa. Francesca Lollobrigida non sbaglia due volte di fila: dopo averlo mancato di un soffio una settimana fa ad Obihiro, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tomakomai, sempre in Giappone, la pattinatrice azzurra centra ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : Giappone dominante nella prima giornata con quattro medaglie d’oro e dieci podi totali : La prima giornata di gare del Grand Slam di Osaka è andata in archivio con un dominio assoluto della selezione Giapponese, capace di vincere quattro ori in altrettante categorie e di raccogliere dieci medaglie complessive sulle sedici potenzialmente in palio. Oggi si sono disputati i tornei di quattro categorie leggere: -48 e -52 kg femminili e -60 e -66 kg maschili. Nessun azzurro ha combattuto nella giornata inaugurale, infatti Edwige Gwend ...

Alla scoperta del Giappone con Massimiliano Neri : la nascita del kimono nell?atelier del maestro Yutaka : Il mio diario di viaggio in Giappone si chiude con il racconto di una delle cose più affascinanti del Sol Levante: il kimono e la sua lunghissima e meticolosa creazione. Ho avuto il privilegio...