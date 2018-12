A 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani | come stanno i diritti umani

“Coppi per sempre” - nel libro di Auro Bulbarelli il Campionissimo rivive a 100 anni dalla nascita : In "Coppi per sempre" Auro Bulbarelli e Giampiero Petrucci raccontano, accompagnati da un apparato di oltre 1000 tra fotografie d'epoca e immagini, la vita di Fausto Coppi, il più grande ciclista italiano e uno degli sportivi più amati di tutti i tempi. Nel 2019 anche il Giro d'Italia omaggerà il Campionissimo nell'anno del centenario.Continua a leggere

Allah è morto a 14 anni - era partito con il gommone per l’Italia per salvarsi dalla leucemia : Allah, un ragazzino libico di 14 anni malato di leucemia, si era imbarcato a marzo su un piccolo gommone assieme al fratello maggiore e al cugino. Un viaggio della speranza verso l'Europa, alla ricerca di cure che potessero salvarlo. Le terapie sembravano funzionare, ma una terribile infezione non gli ha lasciato scampo. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che l'avevano in cura hanno esaudito l'ultimo desiderio di Allah e l'hanno ...

Astronomia : la galassia NGC 6946 - “fuochi d’artificio” a 22 - 5 milioni di anni luce dalla Terra : A corredo dell’articolo uno spettacolare scatto del Gruppo Astrofili Palidoro, con protagonista una meraviglia che si può ammirare tra le costellazioni del Cigno e di Cefeo: si tratta della galassia NGC 6946, che si trova a circa 22,5 milioni di anni luce dalla Terra. E’ celebre presso la comunità scientifica col nome di Fireworks Galaxy (galassia fuochi d’artificio), a causa del numero di supernove osservate, ben 10 negli ...

Gela - accoltellata a 17 anni dalla rivale in amore : La baby bulla ha aggredito per gelosia la compagna di classe dopo la lezione. In fuga, è stata poi fermata per tentato omicidio. La vittima operata d'urgenza

Uccisa con una pistola dalla ex del compagno mentre fa l’albero di Natale : Lisa aveva 26 anni : Lisa Vilate Williams, 26 anni, è stata Uccisa con un colpo di arma da fuoco da Chelsea Cook, insegnante 34enne, con un colpo di pistola mentre faceva l'albero di Natale a casa sua e davanti ai suoi gemelli di 3 anni. L'assassina era gelosa della relazione della vittima con l'ex marito. Ma la tragedia era prevedibile: ecco perché.Continua a leggere

«Sette anni per progettare la fuga dalla prigione dorata» : il piano della principessa di Dubai : Pianificava l’evasione dalla sua prigione dorata da sette anni. Lo raccontano, per la prima volta, gli amici della «principessa» Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, la figlia di Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, governatore di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Di lei non ci sono più notizie, da quando, all’inizio di marzo, è stata catturata da uomini armati a circa 30 miglia al largo della costa dell’India, come ...

Maria come nonno Mariano : sfrattata dalla sua casa a 99 anni - è stata ricoverata per ipotermia : Ha commosso la Spagna la vicenda di María Díaz Urosa, sfrattata a 99 anni dalla sua casa dopo che il nipote l'ha venduta senza il suo consenso, e costretta a dormire all'interno di uno sportello del Bancomat, dove è stata trovata in stato di semi-ipotermia e ricoverata in ospedale: "Non ho più neanche i soldi per comprare il pane". Il suo caso ricorda quello del siciliano nonno Mariano, costretto ad abbandonare la sua abitazione.Continua a ...

Novembre 2018 - Barletta e la Grande Guerra a 100 anni dalla vittoria : * * * Scarsi spunti di cronaca in quegli anni di Guerra. L'evento più rilevante, nell'estate del 1916, l'attivazione dell'Acquedotto Pugliese a Barletta, per merito di Matteo Renato Imbriani, che ne ...

Alghero. Via la Poseidonia dalla spiaggia di San Giovanni : "toglieremola dal sito di stoccaggio di San Giovanni la posidonia'. Non c'è soltanto un percorso avviato, ma un'azione concreta, finanziata con 400mila euro. Potrà dare fastidio a qualcuno, ma è ...

Capracotta - a 75 anni dalla distruzione ad opera delle truppe tedesche - il convegno storico per coltivare la memoria : ... l'assessore alla cultura regione Molise Vincenzo Cotugno e con la partecipazione degli studiosi Gianni Cerchia " vice direttore Dipartimento di Economia " docente di Storia contemporanea Unimol; ...

Morto Nonno Mariano - sfrattato a 90 anni dalla sua casa e legato con la forza a una barella : E' Morto Nonno Mariano, l'anziano di 90 anni sfrattato con la forza, nonostante fosse gravemente malato, dalla sua casa di Partanna Mondello finita all'asta e trasferito in una struttura per anziani: "Hai sofferto tantissimo e ci auguriamo che lassù troverai la serenità che non hai più avuto in questa terra".Continua a leggere

Benazir Bhutto - 30 anni dalla sua elezione. Cos’è cambiato per le donne in Pakistan? : Sono trascorsi 30 anni da quel 2 dicembre 1988, data in cui Benazir Bhutto divenne la prima donna a essere eletta primo ministro in un Paese islamico, il Pakistan. Benazir Bhutto ce l’aveva fatta. Una delle poche donne al mondo che era riuscita a sfatare il cliché che vede le donne in molti Paesi musulmani essere considerate come delle nullità. Non è facile essere donne nell’Islam ed è ancora più difficile quando si tenta e si riesce poi a ...

Ennio Fantastichini è morto : l'attore stroncato dalla leucemia a 63 anni : È morto a Napoli a 63 anni Ennio Fantastichini . Ne dà notizia il sito del Mattino, precisando che il popolare attore era ricoverato da quindici giorni presso il reparto di rianimazione dell'azienda ...

Morto Ennio Fantastichini - aveva 63 anni : il grande attore stroncato dalla leucemia : È Morto a Napoli Ennio Fantastichini, aveva 63 anni. Il popolare attore italiano vinse il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010. Ricoverato da quindici...