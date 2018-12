Khashoggi | Riad rifiuta l' estradizione di due sauditi

Omicidio Khashoggi - Turchia chiede arresto di 2 funzionari sauditi/ Riad 'tra principe e killer nessun legame' - IlSussidiario.net : Omicidio Khashoggi, Turchia invia mandati di arresti per consiglieri Bin Salman: Riad li respinge 'nessun legame tra il principe e i killer'.

Khashoggi : Riad - principe mai in contatto con i killer :

Khashoggi - Senato sfida Trump su Riad : 5.25 Il Senato Usa sfida l'amministrazione Trump. Ignorando i moniti del segretario di Stato Mike Pompeo e del capo del Pentagono Jim Mattis, ha deciso di mettere in discussione una mozione che mette fine al sostegno Usa alla coalizione guidata da Riad nella guerra in Yemen, in risposta all'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il voto procedurale (63 sì e 37 no) prevede l'inizio deL dibattito la prossima settimana. La Casa Bianca ...

Khashoggi - Trump «grazia» il principe saudita e ribadisce l'alleanza con Riad : Donald Trump 'grazia' Mohamed bin Salman, e dopo aver preso visione del rapporto finale della Cia sul caso Khashoggi decide di non varare ulteriori sanzioni nei confronti di Riad, nonostante il pieno ...

Khashoggi : Trump - resteremo alleati Riad : ANSA, - WASHINGTON, 20 NOV - "Il regno dell'Arabia Saudita che resta un grande alleato" e "gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili" di Riad "per assicurare l'interesse del nostro Paese,...

Khashoggi - Trump : Usa sempre alleati Riad : 19.45 "Il regno dell'Arabia Saudita,che resta un grande alleato" e "gli Stati Uniti intendono rimanere partner irremovibili" di Riad "per assicurare l'interesse del nostro Paese, di Israele e di tutti gli altri alleati nella regione". Lo dice Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca dopo che al presidente americano è stato illustrato dagli 007 il rapporto finale sul caso del giornalista saudita Khashoggi.

Caso Khashoggi - Riad 'assolve' Bin Salman ma la Cia smentisce. A Trump l'ultima parola : Siamo all'epilogo di una farsa su uno dei più cruenti e sconcertanti omicidi di giornalisti mai perpetrati finora.L'Arabia Saudita ha servito ai suoi partner l'ideale conclusione dell'affaire Jamal Khashoggi, intellettuale di nazionalità saudita ucciso nel Consolato a Istanbul il 2 ottobre. Mentre indiscrezioni dagli Stati Uniti contraddicono la versione di Riad. Per la Cia l'eliminazione del giornalista dissidente sarebbe stata ...

Khashoggi - CIA "IL PRINCIPE BIN SALMAN È IL MANDANTE"/ Ultime notizie - l'asse Washington-Riad si sgretola - IlSussidiario.net : KHASHOGGI, Cia 'Il mandante è il PRINCIPE bin SALMAN'. Ultime notizie, clamorosa svolta nelle indagini dell'intelligence americana

Khashoggi - sanzioni Usa a dirigenti Riad : ANSA, - WASHINGTON, 15 NOV - Le sanzioni varate dagli Usa riguardano Saud al-Qahtani, alto funzionario del governo saudita coinvolto nella pianificazione dell'operazione che ha portato alla morte di ...

Caso Khashoggi - Riad pronta a giustiziare il n 2 dell'Intelligence : Il procuratore generale dell'Arabia Saudita ha rivelato oggi che chiederà la pena capitale per cinque degli 11 sospettati per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Sono gli uomini del commando ...

Khashoggi - Riad "Drogato - ucciso e fatto a pezzi"/ Ultime notizie - Turchia "Versione non soddisfacente' - IlSussidiario.net : Khashoggi, 'ucciso con droga e poi fatto a pezzi'. La versione di Riad sulla morte del giornalista ucciso nel consolato saudita: chieste 5 condanne a morte

Riad : Khashoggi è stato drogato e fatto a pezzi - bin Salman estraneo - : Secondo la procura, a ordinare l'uccisione del giornalista è stato il capo del team di Riad inviato a Istanbul per riportarlo in Arabia Saudita. Incriminate 11 persone. Chiesta alla Turchia la ...

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...