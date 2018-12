Empoli-Bologna 2-1 | pagelle | highlights e tabellino del match Inzaghi rischia

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : il tabellino : Empoli-Bologna 2-1, primo tempo 1-1, MARCATORI 10' Caputo, E,, 41' Poli, B,, 80' La Gumina, E, EMPOLI, 3-5-2, Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Zajc dal 10' st,, Bennacer, ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina show. Inzaghi verso l'esonero : Finisce con un tifoso del Bologna che in tribuna dice a Marco Di Vaio 'Dovete svegliarvi che così andiamo in B'. Il graduato del Bologna bofonchia qualcosa e va via. Ma la scena che sancisce uno ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina stendono Inzaghi : Partita vivace e divertente al Castellani tra Empoli e Bologna. I rossoblù partono meglio, ma a portarsi in vantaggio sono i padroni di casa. Al 10' uno-due rapidissimo tra Caputo e La Gumina, il ...

Empoli-Bologna 2-1 - pagelle e tabellino : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Bologna 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/15 MARCO BUCCO ...

DIRETTA Empoli BOLOGNA/ Risultato live 1-1 - streaming video Dazn : Skorupski reattivo su Caputo - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA EMPOLI BOLOGNA streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della sfida salvezza di Serie A per la 15giornata.

Serie A LIVE - i match delle 15 : gol Poli - il Bologna risponde all’Empoli [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con NaPoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

Empoli-Bologna 1-0 - risultato e diretta live : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Bologna 0-0 : risultato e partita in diretta live : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Bologna - le formazioni ufficiali : Le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna – Il match del Castellani potrebbe decidere il futuro di Inzaghi, la cui panchina traballa da qualche settimana. Il tecnico felsineo affida il ruolo di trequartista a Orsolini, chiamato a innescare Santander e Palacio. Iachini schiera il solito 3-5-2, con cui ha rianimato i toscani. Ancora panchina per Zajc: l’allenatore dei padroni di casa sceglie Krunic, Bennacer e il 2000 Traoré in ...

Empoli-Bologna : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta Empoli-Bologna - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : EMPOLI - alle 15 al Castellani Empoli e Bologna si affrontano per la quindicesima giornata di campionato. Per entrambe la sfida vale molto in termini di classifica: l'Empoli di Iachini , reduce da una ...

Diretta Empoli-Bologna - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : EMPOLI - alle 15 al Castellani Empoli e Bologna si affrontano per la quindicesima giornata di campionato. Per entrambe la sfida vale molto in termini di classifica: l'Empoli di Iachini , reduce da una ...

Empoli-Bologna - pagelle e highlights : sfida salvezza al Castellani : Empoli-Bologna pagelle – Scontro salvezza al Castellani di Empoli dove si affrontano la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Quest’ultimo è obbligato a vincere anche per la sua posizione a rischio dopo vari risultati deludenti. Dall’altra parte non è decisiva ma di sicuro è molto importante e per l’Empoli potrebbe rappresentare la prima […] L'articolo Empoli-Bologna, pagelle e highlights: sfida salvezza ...