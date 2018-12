Il Napoli serve il poker al Frosinone | secco 4-0 e Juventus a meno otto

Chievomania : a Napoli si è riacceso un lumicino di speranza. Ora serve ripetersi. : Una mossa a sorpresa, che però ha ripagato sia sull'economia della manovra, visto che avendo due attaccanti di peso in avanti la squadra non trovava più il nulla cosmico nelle ripartenze tramite ...

Napoli - l'ombra lunga del Var ma in Champions serve più carattere : Il turnover stavolta non ha funzionato: tanti cambi e un modestissimo 0-0 contro gli ultimi del Chievo. Con un pesante riflesso sulla classifica. La Juve è volata a +8 ed è un...

Napoli : equilibrio Champions - ora serve l'aiuto del turnover in campionato : Non ci sono ancora certezze. Per decidere le due qualificate agli ottavi di Champions League bisognerà attendere l'ultima giornata. La classifica del girone C è molto corta, Napoli e Liverpool sono in ...

Al-khelaifi : “Psg a Napoli ha perso 2 punti e serve Var” : “Siamo andati a Napoli per vincere. Sfortunatamente abbiamo pareggiato ma non è così male, siamo sempre lì, ora dovremo vincere le ultime due per qualificarci. Ovviamente c’era un fuorigioco (sul gol del Napoli ndr), c’è poi un rigore per noi, ma accettiamo il verdetto. E’ necessario introdurre il Var il più rapidamente possibile. Abbiamo perso due punti per due errori dell’arbitro”. E’ la presa di ...

Napoli - De Laurentiis : “Ci serve il supporto dei tifosi anche in campionato” : Stasera, il suo Napoli si giocherà una buona fetta di qualificazione contro i campioni di Francia del Psg, spaventati da Insigne e compagni nell’ultima giornata di Champions. Il presidente De Laurentiis, impaziente per il big match del San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, non mancando di spendere qualche parola d’elogio per il tecnico Ancelotti: “Sarà una notte magica, speriamo per noi. Ho sentito il ...

Napoli-Psg - Ancelotti Mr. Champions : ecco perché non serve un miracolo : Non serve un miracolo per realizzare il terzo consecutivo colpo in Champions League dopo la vittoria sul Liverpool e il pareggio a Parigi, entrambi nel finale di partita. serve che il Napoli...

Napoli - Ancelotti sicuro : “non abbiamo i calciatori eccezionali che ha il PSG - per batterli serve un’impresa” : L’allenatore del Napoli ha parlato in vista del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain, soffermandosi anche su Mbappé Il Napoli è pronto per il Paris Saint-Germain, la vittoria contro l’Empoli ha certificato la forza degli azzurri, pronti adesso ad un’altra impresa in Champions League. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Carlo Ancelotti tiene però i piedi per terra, convinto che non sarà affatto facile ...

Ancelotti cambia il Napoli - ma ci sono titolari e riserve : ecco chi gioca col PSG : ... ha segnato 7 gol nelle ultime cinque partite , Belgio compreso, , dialoga con Insigne in modo perfetto, trasformando l'intesa con Lorenzo in una delle migliori coppie-gol al mondo in questo momento. ...

Midollo - serve donatore per salvare Alessandro : sabato incontro a Napoli : Papà Paolo veneto, mamma Cristiana napoletana: Alessandro Maria ha un anno e mezzo e vive a Londra. Ed è affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, comunemente conosciuta in medicina come HLH, una ...

Quote Champions : Juve favorita - a Napoli e Inter serve l’impresa : Secondo gli analisti SNAI, l'impresa dei partenopei contro il PSG è ancora più ardua di quella dell'Inter che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona L'articolo Quote Champions: Juve favorita, a Napoli e Inter serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions : contro Psg serve impresa - per bookie Napoli sfavorito : Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella dell’Inter, che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Il «2» al Parco dei Principi – sarebbe il primo successo del Napoli sul PSG ...

Juventus - Pjanic sul Napoli : “Giocare bene senza vincere non serve” : In un’intervista al The Guardian, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato del suo stile in campo, del gioco del Napoli e della Champions, ossessione bianconera. Secondo lui, il segreto per vincere è basarsi sulla semplicità, elemento che esalta la bellezza del calcio: “Non mi interessa fare dieci doppi passi a partita o una serie di colpi di tacco. Sono molto più affascinato dalla semplicità del gioco, perché ...

Juventus - Pjanic : “Il Napoli gioca bene - ma se non vinci non serve a niente” : Ci va giù duro Miralem Pjanic. Il calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al The Guardian dove ha parlato del periodo dei bianconeri e delle sue dirette concorrenti. Il centrocampista ex Roma, ha voluto attaccare i rivali del Napoli, sottolineando il bel gioco che esprimono in campo, ma anche il poco cinismo nelle partite importanti: […] L'articolo Juventus, Pjanic: “Il Napoli gioca bene, ma se non vinci non ...