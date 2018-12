A tutto Mancini | lo scontro Juve-Inter | il Pallone d’Oro a Modric e l’esplosione di

sportfair

(Di martedì 4 dicembre 2018) Robertoha parlato di alcuni degli argomenti più caldi del momento, dald’oro all’esplosione di Zaniolo con la Roma “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista“. Lo dice il ct azzurro Robertoparlando ai microfoni di Sky del giovane giocatore della Roma che ha fatto debuttare in Nazionale ancora prima del suo esordio in serie A. Ora Zaniolo si sta mettendo in luce anche con la maglia giallorossa: “Lo avevo visto giocare all’Europeo (Under 19, ndr) e mi ha colpito, anche perché è un giocatore mancino e non se ne vedono molti. Mi è piaciuto molto, l’ho chiamato per conoscerlo meglio e ora sta facendo bene anche con la Roma“, sottolinea, che si sofferma anche sul prossimo big match di campionato tra...