Se le parrucche di Ilary sono le vere protagoniste del reality show e va bene così

Ecco Perchè Ilary Blasi Indossa le parrucche! : Per quale motivo Ilary Blasi ad ogni puntata del Grande Fratello Vip Indossa le parrucche? Ed è proprio la signora Totti che spiega le motivazioni di tale scelta! La terza edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata per l’intraprendenza di alcuni concorrenti? No, indubbiamente per il look che puntualmente, cambia Ilary Blasi. La conduttrice sfoggia puntata dopo puntata una parrucca diversa, Indossando un giorno il caschetto biondo, lungo, ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il mistero delle parrucche : 'È un omaggio a...' - parole strappalacrime : Se questo Grande Fratello Vip fatica a ingranare quello che crea molto chiacchiericcio sul web è proprio il look sfoggiato dalla conduttrice Ilary Blasi . In molti, infatti, attendono la diretta del ...

Ilary Blasi - tutta la verità sulle parrucche al GF Vip : Al terzo Grande Fratello Vip ne sono successe di cose, eppure non decolla. Gli ascolti di questo reality, infatti, sono fiacchi rispetto a quelli degli anni scorsi. Forse sono i protagonisti a non appassionare il pubblico? Probabile. O forse ha un po’ stancato il format? Chissà. Una certezza, però, c’è: non esiste puntata in cui non si parli della padrona di casa e del suo look, spesso poco apprezzato in rete. Da quando è partita questa nuova ...

Ilary Blasi e le parrucche al GF Vip : 'un omaggio a mia nonna Marcella' : Conduttrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si è concessa una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui sviscerare aneddoti legati al reality Mediaset e alla sua vita famigliare.Dimenticato l'epocale litigio in diretta tv con Fabrizio Corona, l'ex letterina di Passaparola ha quest'anno portato in studio la novità delle 'parrucche', da ostentare puntata dopo puntata.prosegui la letturaIlary Blasi e le parrucche al GF Vip: 'un ...