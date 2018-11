Una volontaria italiana è stata rapita in Kenya

Uomini armati rapiscono Una volontaria italiana di 23 anni in Kenya : Uomini armati hanno rapito una volontaria italiana di 23 anni sulla costa del Kenya: lo ha riferito il capo della polizia keniota Joseph Boinnet. Il rapimento sarebbe avvenuto durante un attacco armato avvenuto martedì sera, alle 20 ora locale, nella contea di Kilifi. Cinque persone sono rimaste ferite. Secondo Boinnet, non è chiaro il motivo dell...

Lady Gaga - volontaria dopo l’incendio : pizze - caffé e Una canzone speciale : In Alexander McQueenAlexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn Givenchy Haute CoutureI gioielli BulgariIn Armani PrivéArmani PrivéIn Armani PrivéGli orecchini ChopardIn Valentino Haute CoutureValentinoIn Valentino Haute CoutureGli orecchini Choparddopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Angela - volontaria da 30 anni - è morta in un incidente dopo aver soccorso Una bambina : Faceva la volontaria per salvare altre vite, ma proprio dopo aver soccorso una bambina in difficoltà con i colleghi è morta in un tremendo incidente stradale. Angela Bozzia, 54 anni di cui 30 passati come volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto non c’è più. Ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a ...

Canottaggio - Niccolò Mornati assolto dal TribUnale di Terni : “Assunzione involontaria di anastrozolo” : Niccolò Mornati, canottiere squalificato nel 2016 per due anni per aver assunto anastrozolo (un farmaco ormonale), è stato assolto con formula piena dal Tribunale Ordinario di Terni che era stato chiamato a valutare la vicenda in sede in penale. Il 37enne aveva sempre sostenuto di essere stato vittima di sabotaggio e, a causa di quell’episodio, non era riuscito a partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un danno enorme per l’atleta ...