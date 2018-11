Ronaldo fuori dal Pallone d’Oro | la Gazzetta grida al complotto

Pallone d'Oro - L'Equipe indica la terna : Ronaldo è fuori : ROMA - Arrivano le prime indiscrezioni sui nomi che comporranno la terna del Pallone d'Oro . In un video pubblicato da L'Equipe, per sponsorizzare la consegna del prestigioso trofeo il 3 dicembre ...

Nations League - i convocati del Portogallo per l'Italia : Ronaldo ancora fuori : LISBONA, Portogallo, - Continua la favola di Joao Mario , centrocampista che si è ripreso un posto nell'Inter e ora torna anche in Nazionale. Rilanciato nelle ultime settimane da Spalletti, il ...

FIFA del Lupo : scandalo TOTW - ancora fuori Ronaldo! Ma se giocasse in Liga... : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Messi e Ronaldo "mostri" in campo e fuori - la sfida continua nella notte di Halloween : chi fa più paura? : "Mostri" per davvero, ma del calcio. E chissà che nella festa più terrificante dell'anno due come loro non si sentano anche un po' più normali del solito, dopo oltre dieci anni di domande senza ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro : "La verità verrà fuori" : In un'intervista a France Football, storica rivista sportiva istitutrice del Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo torna a parlare delle accuse di stupro che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. Il calciatore della Juventus ha ribadito di essere innocente. È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare. La cosa ...

Napoli - Ancelotti su Ronaldo : “È un fuoriclasse - ma ha una colpa” : Intervistato da “France Football”, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato di Cristiano Ronaldo, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto ai tempi del Real Madrid. Adesso il calciatore ha deciso di trasferirsi alla Juventus, rivale degli azzurri per lo scudetto, e il tecnico di Reggiolo non ha risparmiato una battuta dopo tanti elogi: “Il suo arrivo è un segnale eccellente per tutta la Serie A. Per ...

