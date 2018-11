Kenya | volontaria italiana di 23 anni rapita durante un attacco armato in un mercato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Unadi 23è statada un commando di uomini armati che martedì sera hanno attaccato undi Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in. La banda di uomini imbracciava fucili AK 47. Nell’è rimasto ferito gravemente anche un ragazzino di 12. Al momento non è stata resa nota l’identità della giovane, si sa solo che è di Milano e lavora per la onlus marchigiana Africa Milele, organizzazione di assistenza che opera nella contea di Kilifi, nella regione di Malindi.l’gli uomini “hanno sparato all’impazzata” prima di prelevare la, come riferisce la polizia locale. Non è ancora chiaro il motivo dell’azione né chi l’abbia compiuta. “Il rapimento della23enne è avvenuto in una parte deldove non ci sono centri commerciali, al massimo un negozietto ...