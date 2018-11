Giulia De Lellis e Irama a Verona | continua la loro storia d' amore

Giulia De Lellis diventa professoressa all'università : 'Ho fatto una cosa stupenda' : Giulia De Lellis sale in cattedra. L'ex protagonista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Vip è diventata professoressa per un giorno presso l'università IULM di Milano, così come ha svelato lei stessa ai suoi numerosissimi fan che la seguono e la supportano su Instagram. Un ruolo del tutto inedito per la bella Giulia, la quale più volte è stata criticata duramente per la sua 'scarsa istruzione' e per le numerose lacune che ha ...

Giulia De Lellis all’università : l’influencer sale in cattedra alla IULM : Giulia De Lellis fa lezione all’università: l’influencer voluta alla IULM Stamattina Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’università IULM. Non è diventata professoressa, naturalmente, ma è intervenuta come ospite per una lezione sulla comunicazione di moda. Almeno questo è sembrato di capire da alcuni screen condivisi dalla stessa Giulia tra le sue storie su […] L'articolo Giulia De Lellis all’università: ...

Giulia De Lellis tiene una lezione all'Università Iulm : 'Malgrado le lacune grammaticali' : Come la fashion blogger Chiara Ferragni, che ha tenuto più volte lezioni universitarie in prestigiose università inglesi per spiegare il proprio lavoro e la propria idea di business, in Italia l'ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, diventata col tempo anche lei un'influencer di successo, tiene una lezione presso la prestigiosa Università Iulm di Milano. Per l'occasione, la nuova fidanzata del cantante di Amici ...

Daiela Martani attacca Giulia De Lellis : "Metti le pellicce? Sei una peracottara" : Che Daniela Martani sia un personaggio piuttosto fuori dalle righe è ormai cosa nota e in più occasioni si è dilettata negli insulti. L'ex pasionaria di Alitalia, ex concorrente del Gf 9 e attuale ...

Giulia De Lellis professoressa all'università IULM di Milano - è successo davvero - VIDEO - - : L'esperta di tendenze ha infatti tenuto una lezione alle studentesse, in merito alla sua esperienza di vita nel mondo della moda e del make-up. Poco importa se al Grande Fratello Vip ha espressamente ...

Giulia De Lellis indossa pellicce vere - la Martani le dà della 'peracottara' sui social : Giulia De Lellis è finita di nuovo al centro di un’aspra polemica, ma questa volta non c'entra la storia con il rapper Irama. L’influencer romana è stata presa di mira dall’ex gieffina Daniela Martani. Sui social, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato un nuovo scatto per pubblicizzare un noto brand, in cui indossa un parka con una pelliccia vera. A quel punto la Martani è insorta contro la De Lellis: oltre ad essere conosciuta come ...

Daniela Martani contro Giulia De Lellis : “Minorata che indossi pellicce” : Che Daniela Martani, l’ex pasionaria di Alitalia, ex concorrente del GF9, attuale paladina delle lotte vegane e animaliste, non le mandi a dire, lo avevamo capito. In queste ore la sua ira funesta si è scagliata contro l’influencer prezzemolina Giulia De Lellis, rea di indossare e promuovere, sul suo account Instagram, le pellicce di un particolare brand. La Martani ha usato proprio Instagram, un canale gossip, per farle arrivare un ...

Giulia De Lellis - accuse dall'ex gieffina Daniela Martani : 'Mi ha minacciata - è cattiva' : Non c'è pace per la bella Giulia De Lellis, la quale continua ad essere al centro dei riflettori mediatici non soltanto per la sua neonata storia d'amore con il cantante Irama, ma anche per delle accuse che in queste ore le sono state mosse da parte dell'ex gieffina Daniela Martani, la quale sui social ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne, accusandola di aver indossato delle pellicce. Successivamente ha dichiarato di ...

Daniela Martani contro Giulia De Lellis : "Indossare pellicce è da peracottare" : Qualche tempo fa aveva preso di mira Serena Grandi, adesso Daniela Martani, entrata anni fa nella casa del Grande Fratello nip come la pasionaria di Alitalia, si è scagliata contro Giulia De Lellis e le sue pellicce.Ha scritto la Martani su Instagram: Dovete fare arrivare un messaggio a quella minus habens di Giulia De Lellis. Mi dispiace anche nominarla, mi dà proprio un fastidio fisico. Io non la sopporto. Ecco di cosa è colpevole l'ex ...

Irama e Giulia De Lellis ecco la prima foto postata sui social insieme : Irama e la storia con Giulia De Lellis continua, paparazzati insieme nuovamente e adesso arriva la prima foto postata sui social Giulia De Lellis e Irama ormai non si vogliono più nascondere e il sito Tabloit ha reso pubbliche nuove foto della coppia più chiacchierata del momento. Il cantante vincitore l’anno scorso di Amici 17 ha raggiunto la sua fidanzata a Verona, città in cui Giulia si era trasferita ai tempi della sua relazione con Andrea ...

Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona : forte complicità tra i due : Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona tra abbracci e baci Giulia De Lellis e Irama sono stati di nuovo beccati insieme. Questa volta la coppia si è concessa una passeggiata tra le vie di Verona, città dove vive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qui vive anche Andrea Damante, ex […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona: forte complicità tra i due proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Irama : su Instagram la prima foto di coppia : Giulia De Lellis e Irama non si nascondono più. La coppia, dopo gossip e pettegolezzi, è finalmente uscita allo scoperto su Instagram. La prima foto dei due innamorati arriva dalle Stories di Instagram di Giulia De Lellis. La fashion blogger, tornata da un viaggio di lavoro in Marocco, ha condiviso sul suo profilo ufficiale uno scatto il compagnia del nuovo fidanzato. Nello scatto si vede il volto dell’influencer, con accanto un braccio ...

Prima foto social di Giulia De Lellis e Irama : Giulia De Lellis e Irama vogliono “fermare il tempo”. E su Instagram la De Lellis pubblica una “stories”. Un abbraccio e la frase, in latino, che non lascia spazio al dubbio: “Prohibere tempus”. Che può essere definita la Prima foto social in cui appaiono insieme. Non tagga la dolce metà, non si vedono i loro volti, ma i tatuaggi sono quelli del cantante di Amici. Ormai è davvero ufficiale. Per ora i due non ...

Giulia De Lellis e Irama paparazzati insieme a Verona : le nuove foto : Irama e Giulia De Lellis insieme nella città natale di Andrea Damante Giulia De Lellis e Irama ormai non si vogliono più nascondere e il sito Tabloit ha reso pubbliche nuove foto della coppia più chiacchierata del momento. Il cantante vincitore l’anno scorso di Amici 17 ha raggiunto la sua fidanzata a Verona, città in cui Giulia si era trasferita ai tempi della sua relazione con Andrea Damante. La pagina social oltre a mostrare ai suoi ...