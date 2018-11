Meteo | domani nuova perturbazione verso l'Italia con piogge e locali nevicate

Meteo Protezione Civile domani : miglioramento delle condizioni Meteo - ma ancora instabile su tirreniche : La giornata di domani vedrà condizioni meteo più stabili rispetto alla giornata odierna. Tuttavia avremo ancora residue condizioni di instabilità in particolare sulle regioni tirreniche. Ecco...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 21 novembre - : Archiviata una giornata di gelo e piogge violente, il tempo sarà in graduale miglioramento ma sempre in un contesto molto variabile. Tornano le nebbie in Pianura Padana. A fine giornata sono attese ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 21 novembre : Meteo, le previsioni di domani mercoledì 21 novembre Archiviata una giornata di gelo e piogge violente, il tempo sarà in graduale miglioramento ma sempre in un contesto molto variabile. Tornano le nebbie in Pianura Padana. A fine giornata sono attese nuove piogge sulla fascia tirrenica Parole chiave: ...

Allerta Meteo Campania : ancora criticità fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità Meteo: a partire dalle ore 17 di oggi, ossia allo scadere dell’attuale criticità di colore Arancione, si passa al Giallo sull’intero territorio regionale fino alle 5 di domani mattina. Si prevedono ancora, infatti, “Precipitazioni sparse con locali rovesci o temporali, occasionalmente di moderata intensità. Venti localmente forti occidentali con ...

Allerta Meteo e rischio alberi - domani scuole chiuse a Napoli : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un “avviso di Allerta meteo idrogeologica ed idraulica” valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’Allerta è di codice arancione e prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensita`. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche ...

Meteo - le previsioni di domani martedì 20 novembre - : Tempo fortemente perturbato su tutto il Paese. Si sta delineando la classica configurazione dell'Italia "divisa in due": gelate e neve al Nord, scirocco e caldo al Sud. Torna l'acqua alta a Venezia ...

Meteo : Lombardia - domani nuvole - temperature in lieve aumento : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - In Lombardia precipitazioni sui rilievi e sulla pianura orientale, e temporanea intensificazione del vento in pianura. Da domani pomeriggio e fino a venerdì nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento. Tra venerdì e sabato

Previsioni Meteo Lombardia : da domani nubi e temperature in lieve aumento : “Un minimo depressionario in discesa da nordest si va a collocare ad ovest dell’arco Alpino tra stasera e domattina, determinando in Lombardia precipitazioni sui rilievi e sulla pianura orientale, e una temporanea intensificazione del vento in pianura“: lo rende noto Arpa regionale nel consueto bollettino Meteo. “Da martedì pomeriggio la circolazione ciclonica centrata sulla Francia spinge sulla nostra regione un flusso ...

Meteo - temperature in picchiata e prime nevicate : oggi e domani un anticipo dell’inverno : Nelle giornate di oggi e domani le temperature scenderanno su valori decisamente invernali e ci saranno anche le prime nevicate nel nord Italia.Continua a leggere

Previsioni Meteo : intensa perturbazione verso il centro-sud - attenzione a Lazio e Campania domani : Una vasta e intensa perturbazione proveniente da Ovest interesserà l'Italia nella giornata di domani, Lunedì 19 Novembre, riportando condizioni di diffuso maltempo sulla penisola. Sulla base delle...

Meteo - arriva il freddo dalla Russia : da domani temperature in calo : Una nuova ondata di mal tempo pare stia per abbattersi in Italia. L'estate di San Martino pare essere definitivamente alle porte. Durante l'ultima settimana infatti, le temperature sono state quasi estive e scarse sono state le precipitazioni arrivate. Sul nostro Bel Paese però, pare stia per arrivare un'ondata di freddo che cambierà completamente il clima a cui gli italiani si erano abituati in questi ultimi giorni. Nei giorni scorsi infatti, ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - ancora freddo e instabilita' : Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da un clima piuttosto freddo, con condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare quelle ioniche e adriatiche. Ecco il...

Meteo - le previsioni di domani domenica 18 novembre - : Le temperature iniziano a diminuire ma il vero freddo deve ancora arrivare. Lunedì e martedì le giornate più dure con gelate fino in pianura e neve a bassa quota

Meteo Protezione Civile domani : freddo e instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni ancora instabili al centro-sud, specie sui settori ionici e adriatici centro-meridionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo, portandosi sotto la...