Bimbo di 15 mesi intossicato da droga

Bimbo di 15 mesi ingerisce hashish - indagini a Vittoria : Un bambino di 15 mesi in ospedale per intossicazione da cannabinoidi. Il piccolo e' stato condotto al pronto soccorso del "Guzzardi" di Vittoria, accompagnato dalla giovanissima madre, la quale ha ...

Morto Bimbo di due mesi : papà cade del scale col piccolo in braccio : Morto bimbo di due mesi: Martino, la piccola vittima dell'incidente domestico era nato lo scorso 13 settembre. La tragedia è avvenuta in casa quando il padre Diego è inciampato nelle scale e il ...

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore Bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...

Bambina di 10 anni uccide Bimbo di 6 mesi all’asilo a colpi di sgabello - arrestata : La ragazzina era ospite della famiglia che gestiva il centro dell'infanzia in casa. Secondo gli inquirenti locali, avrebbe colpito il piccolo alla testa con uno sgabello poi, presa dal panico per il pianto del bimbo, avrebbe continuato a colpirlo in testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

Il Bimbo di 18 mesi "pescato" in mare : Il destino sceglie sempre modi molto personali per realizzare i suoi ineffabili disegni. Alle volte si annoia e decide perfino di andare a pescare, figuratevi.E quando va a pesca calca il berretto e va non dove getta l'esca di solito ma in un posto diverso, solo perché se il destino non cambia le carte in tavola non è lui, in fondo.Il destino alle volte poi prende le sembianze di un signore anziano dal volto scavato, come sono spesso i ...

Nuova Zelanda - pescatore salva Bimbo di 18 mesi dall’Oceano : “Sembrava solo un pupazzo” : "La sua faccia assomigliava alla porcellana e con i capelli corti bagnati sembrava non essere vero, ma poi ho sentito un piccolo gemito e ho capito che era vero e vivo" così un pescatore ha raccontato l'incredibile salvataggio di un bimbo di 18 mesi finito in mare dopo essere sfuggito ai genitori senza che nessuno se ne accorgesse.Continua a leggere

N.Zelanda : salvato in mare Bimbo 18 mesi : ANSA, - ROMA, 5 NOV - Un campeggiatore uscito con la sua barca a pescare al largo della Nuova Zelanda ha avvistato in mare qualcosa che gli sembrava "una bambola", si è avvicinato incuriosito e ha ...

“Miracolo” in Nuova Zelanda : pescatore salva un Bimbo di 18 mesi dall’Oceano - era in acqua da parecchi minuti : E’ stato definito “un miracolo” il salvataggio nell’Oceano Pacifico di un bambino di 18 mesi da parte di un pescatore neozelandese. Gus Hutt, in vacanza in campeggio sulla Matata Beach di North Island, stava pescando quando ha visto da lontano una piccola sagoma che galleggiava sull’acqua, lo scorso 26 ottobre. Il piccolo era riuscito ad eludere la sorveglianza dei genitori, scappando dalla tenda, ed era ...

Incinta di 9 mesi va in ospedale per forti dolori : dimessa - dopo 2 ore perde il Bimbo : Era Incinta al nono mese ed ha scelto di farsi visitare al pronto soccorso in seguito a forti dolori all'addome. Ma i sanitari l'hanno dimessa e dopo due ore la 37enne ha perso il bambino. Ora la Asl Toscana centro ha avviato un'inchiesta interna per far luce su un decesso molto anomalo.--La ricostruzione della vicenda. Una donna di 37 anni, empolese, già madre di una bambina di due anni e mezzo e alla 36ma settimana di gravidanza, è arrivata ...

Lasciano il figlio di 4 mesi con il pannolino sporco per due settimane : Bimbo muore per i vermi : Una morte terribile quella del piccolo Sterling Koehn, di Alta Vista, negli Stati Uniti. Il padre, 29 anni, è ora sotto processo per la morte del piccolo, avvenuta nell’agosto del 2017.--I genitori lo hanno lasciato con il pannolino sporco per così tanto tempo da innescare un’infestazione di vermi. Sterling Koehn, un bimbo americano di appena 4 mesi, originario di Alta Vista, cittadina situata nella Contea di Chickasaw, è stato trovato morto lo ...

Bimbo di 10 mesi in coma per aver ingerito cannabis : fermati i genitori : Un Bimbo di 10 mesi è giunto in ospedale in stato di coma dopo aver ingerito della cannabis. Con lui i genitori che in primo luogo sono stati presi in custodia dalle forze dell'ordine per...

Un donatore per Alessandro Maria. I genitori di un Bimbo di 19 mesi con la malattia rara linfoistiocitosi emofagocitica lanciano l'appello : "C'è stato un momento in cui sembrava non avesse neanche una vena libera, aveva flebo dappertutto. Alessandro Maria è un bambino buono, tranquillo. Mai una lacrima, nonostante tutto quello che sta passando. È lui che ci dà la forza. Pensavo di essere forte, ma lui mi supera". Paolo Montresor si sforza di non piangere. Raggiunto da HuffPost a Londra, dove vive con sua moglie Cristiana e loro bambino, Alessandro Maria, ...

Bimbo di 5 mesi gioca col cane dei vicini : nell’occhio gli trovano una colonia di vermi : Dong Dong, è stato portato all'ospedale di Xi'an N. 1 nella Cina nord-occidentale, dopo che la mamma ha notato un'irritazione nell'occhio del piccolo. I medici lo hanno esaminato e hanno trovato diversi vermi che si contorcevano sulla superficie del bulbo oculare...Continua a leggere