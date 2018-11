Trump si sbaglia | l’onda blu c’è stata davvero 

Midterm 2018 - l’America della speranza non è tornata. Ma Trump sbaglia a parlare di successo : l’America della speranza non è tornata. Due anni dopo, l’America resta una Trumpland impaurita e chiusa in se stessa, popolata di uomini bianchi spaventati dalla prospettiva di perdere il loro potere sulla loro terra. Dal voto di Midterm, escono solo frammenti di speranza che ancora non riempiono il quadro, con la diversità delle vittorie delle prime donne musulmane al Congresso e della prima nativa americana, della più giovane mai ...