Serie A Cagliari | Faragò | Farias e Klavan a parte

Serie A Cagliari - personalizzato per Klavan e Farias : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari . Ad Asseminello il lavoro è iniziato in palestra con l'attivazione che ha previsto addominali ed esercizi di core stability. Quindi tutti in campo dove i ...

Serie A Cagliari - doppiette di Sau e Cerri nel test con la Primavera : Cagliari - Partitella di allenamento per il Cagliari contro la Primavera. La gara si è conclusa con il punteggio di 5-1 a favore della prima squadra allenata da Maran , che non aveva a disposizione né ...

Serie A Cagliari - Pisacane non si ferma più : Cagliari - Un mese e mezzo per stringere ancora i denti e vincere l'ennesima sfida che la sua vita, non solo calcistica, gli ha messo davanti. Fabio Pisacane si prepara ad una chiusura del 2018 ...

Serie A Cagliari - Lykogiannis si è allenato con i compagni : Cagliari - I rossoblu, ad Asseminello, sono tornati ad allenarsi dopo tre giorni di pausa con una seduta pomeridiana. Buone notizie per Maran . Il tecnico, infatti, ha potuto contare su Lykogiannis : ...

Serie A - Spal-Cagliari : il tabellino della partita : Spal-Cagliari 2-2 PRIMO TEMPO: 1-0 Marcatori: 3' Petagna, 70' Antenucci, 72' Pavoletti, 76' Ionita SPAL, 3-5-2,: Gomis; Cionek, Vicari, 68' Bonifazi,, Felipe, 58' Simic,; Lazzari, Schiattarella, ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : Pavoletti e Ionita replicano a Petagna e Antenucci : Quattro reti, emozioni e una partita entusiasmante al ' Paolo Mazza ', dove la Spal - reduce dalle due pesanti sconfitte con Frosinone in casa e Lazio in trasferta - sfiora la vittoria contro un ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : Pavoletti e Ionita firmano la rimonta dei sardi : Finisce pari, 2-2. Ed è giusto così. La Spal scaccia gli incubi. Prende un punto dopo che in 7 partite ne aveva fatti solo tre a Roma, il Cagliari si conferma solido e concreto. E dopo aver pareggiato ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Cagliari 2-2. Pavoletti e Ionita rispondono a Petagna e Antenucci : Finisce 2-2 il terzo anticipo della 12a giornata di Serie A 2018-2019 tra Spal e Cagliari. Un punto a testa per le due formazioni che hanno dato vita ad una partita vivace e ben giocata. La squadra di casa deve rimproverarsi per non aver saputo gestire il doppio vantaggio a venti minuti dalla fine. Petagna in avvio e Antenucci in contropiede avevano infatti messo in discesa la sfida per gli uomini di Semplici, che non sono riusciti a contenere ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : al Mazza - Pavoletti e Ionita firmano la rimonta sarda [FOTO] : 1/13 Massimo Paolone/LaPresse ...

Spal-Cagliari 2-2 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Spal-Cagliari, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Cagliari 2-0 - risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Cagliari, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Spal-Cagliari - formazioni ufficiali e diretta dalle 18. Dove vederla in tv : tuttosport.com La cronaca Classifica Serie A Serie A spal Cagliari Maran semplici Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Diretta Serie A Spal-Cagliari : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Paolo Mazza'. formazioni ufficiali: SPAL , 3-5-2, : Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; ...

Serie A - Spal-Cagliari : le formazioni ufficiali : Spal e Cagliari si sfideranno nel secondo match del sabato si Serie A. Semplici cambia ancora in porta: Gomis torna tra i pali, riprendendosi il posto che Milinkovic-Savic gli aveva soffiato nelle ultime uscite. In difesa, c’è Cionek dal primo minuto con Vicari e Felipe; a centrocampo, Schiattarella va a fare la mezzala lasciando la cabina di regia a Mirko Valdifiori. Una sola la modifica nella formazione di Maran: al centro della ...