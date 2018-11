Alessandra Amoroso | la foto straziante | ' Tieni duro' | la dedica che fa spezzare il cuore

Alessandra Amoroso - dedica commovente al nonno : “Tieni duro” : Alessandra Amoroso fa una dedica speciale al nonno su Instagram Alessandra Amoroso ha sempre confessato di avere un legame speciale con la sua famiglia. Il successo non l’ha cambiata minimamente e coglie ogni volta l’occasione per stare insieme ai suoi parenti. Tra le persone più importanti della sua vita c’è sicuramente suo nonno, che ha […] L'articolo Alessandra Amoroso, dedica commovente al nonno: “Tieni ...

Rumors Sanremo 2019 - cantanti Big e ospiti : favoriti Riki e Alessandra Amoroso : Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2019 che vedremo in onda come da tradizione a febbraio in prime time su Raiuno. Al timone di questa nuova edizione della kermesse canora ritroveremo il confermatissimo Claudio Baglioni, reduce dagli ascolti record della passata edizione del Festival, la quale ha registrato numeri a dir poco da capogiro con picchi superiori al 50%. In queste ore si pensa gia' a chi potranno essere i prossimi ospiti del ...

Cristina D’Avena : nel nuovo album “Duets Forever” ci sono anche Alessandra Amoroso e Shade : E molti altri! The post Cristina D’Avena: nel nuovo album “Duets Forever” ci sono anche Alessandra Amoroso e Shade appeared first on News Mtv Italia.

Tracklist di Duets Forever – Tutti cantano Cristina : le sigle e i duetti - da Elisa ad Alessandra Amoroso e The Kolors : Nella Tracklisti di Duets Forever - Tutti cantano Cristina, 16 canzoni delle sigle dei cartoni animati in duetto con 16 big della musica italiana. Cristina D’Avena ha svelato i 16 cantanti che hanno duettato con lei in famose sigle dei cartoni animati contenute nel suo nuovo progetto Duets Forever – Tutti cantano Cristina, in uscita il 23 novembre. L'album è disponibile per il preorder su Amazon e su Tutti gli store digitali dal 2 novembre e ...

Alessandra Amoroso - nessun matrimonio in vista : "Non mi sposo - penso al lavoro" : Nella mente di Alessandra Amoroso non ci sono i fiori d'arancio e nemmeno l'abito bianco. Al momento la cantante, che festeggia i dieci anni di carriera, pensa solo al suo lavoro. Lo afferma lei stessa nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, infatti, Alessandra annuncia: Per adesso non mi sposo ancora. In questo momento voglio continuare con il mio percorso lavorativo, non mi voglio fermare. Già questa estate si era parlato di nozze ...

Verissimo - Alessandra Amoroso e la sua toccante confessione : “Ho deciso” : Alessandra Amoroso parla di matrimonio e vita privata nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la cantante salentina si è raccontata a cuore aperto. L’artista è appena uscita con il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “10” perché sono passati dieci anni da quando ha vinto “Amici”, 10 che graficamente può diventare “Io”. E lei rivela: “Il mio pubblico mi ha portato fino a qui, a ...

Alessandra Amoroso a Verissimo annuncia il raduno del Fan Club ufficiale dopo il tour 2019 : Alessandra Amoroso a Verissimo annuncia il raduno del Fan Club ufficiale, in programma per il prossimo anno. La cantante salentina ha raccontato del suo rapporto speciale con la famiglia e con la nipotina Andrea. Ha ricordato l'uscita del nuovo album di inediti, 10, in occasione dei 10 di carriera e poi annunciato che nel 2019 ci sarà una grande sorpresa per tutti i suoi fan, anzi, solo per una parte. La sorpresa infatti riguarda il raduno ...

Cristina D’Avena duetta con Alessandra Amoroso e i The Kolors nel nuovo album Duets Forever : annunciati i primi 4 nomi : Il 23 novembre verrà pubblicato "Duets Forever", il nuovo album di Cristina D'avena che sarà il seguito dell'album "Duets-Tutti Cantano Cristina", certificato lo scorso anno disco di platino e arrivato in vetta alla classifica FIMI per le vendite. Questo nuovo album conterrà sedici nuovi duetti per dare vita ad altri brani storici dei cartoni animati più amati negli anni. Ieri sono stati annunciati i primi quattro nomi dell’album Duets ...