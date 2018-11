Gsd Casilina Bccr calcio | I cat | Piccirilli | «Ultima gara allarmante | ma ho fiducia

romadailynews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Roma – La sosta forzata dei campionati (per via dell’aggressione all’arbitro del match di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova) lascerà ilall’ultimo posto del girone F di Prima categoria per almeno un’altra settimana. Una situazione piuttosto inattesa a inizio stagione, anche se mister Marcoha le idee chiare su questo avvio di campionato. «Il nostro gruppo è molto giovane e in questo girone così equilibrato e scorbutico non è così sorprendente che possa soffrire. Devo dire, comunque, che la squadra ha sempre fatto delle discrete prestazioni, pagando in alcuni momenti proprio una certa mancanza di malizia ed esperienza. Forse è stata proprio l’(quella persa in casa contro la Roma VIII per 2-0, ndr) la piùperché, pur avendo colpito due legni, la squadra non si è espressa come aveva fatto in precedenza. L’altro dato ...