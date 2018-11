Asia Bibi non può lasciare il Pakistan

: Ho parlato con il Primo Ministro del Pakistan @ImranKhanPTI. Mi ha assicurato che Asia Bibi e la sua famiglia stann… - EP_President : Ho parlato con il Primo Ministro del Pakistan @ImranKhanPTI. Mi ha assicurato che Asia Bibi e la sua famiglia stann… - Antonio_Tajani : - EP_President : Ho invitato il marito e la famiglia di Asia Bibi ad un incontro al Parlamento europeo. Chiedo alle autorità del Pak… -

non puòil Paese a causa di una revisione del suo processo pendente in tribunale. Lo ha detto il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mahmood Qureshi. La donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia e assolta recentemente dalla Corte suprema non ha alcuna barriera legale peril, ma il governo ha stretto un accordo con gli islamisti per trattenerla fino a quando non sarà discussa la petizione per la revisione della sentenza della Corte.(Di giovedì 15 novembre 2018)