Sulla manovra il governo tira dritto

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri Sulla lettera alla Ue : saldi e crescita invariati : Ha preso il via la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà bollinare la lettera da inviare alla Ue sulla Manovra. In precedenza si è svolto a Palazzo Chigi il vertice presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Presenti i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria...

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri Sulla lettera all'Ue : saldi e crescita invariati : A Palazzo Chigi dopo il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il titolare dell'Economia Giovanni Tria è in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera da inviare entro oggi a Bruxelles in risposta ai rilievi della Commissione europea sulla Manovra. «saldi e crescita rimangono ...

Al via il vertice Sulla manovra. Matteo Salvini : "All'Ue non va bene? Noi tiriamo dritto" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell'Unione europea. Subito dopo ci sarà un Consiglio dei ministri.La lettera per Bruxelles deve essere inviata entro la mezzanotte. Il vicepremier Matteo Salvini, prima dell'inizio della riunione ha detto ai cronisti che il governo non ha intenzione fare modifiche grosse alla ...

Fmi - dubbi Sulla manovra dell’Italia : «Rischio recessione - evitare i condoni» : L’Fmi mette in guardia sul debito che porta alla recessione e sullo spread troppo alto che può vanificare la manovra. dubbi anche su quota 100 che, secondo il Fondo, «aumenta la spesa per le pensioni e impone pesi maggiori ai giovani»

Scuola - sindacati di nuovo in pressing Sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma Sulla manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...