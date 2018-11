Prevenire il diabete | le 20 regole d' oro

Una buona salute orale è fondamentale per Prevenire e controllare il diabete : SUNSTAR e la Federazione europea di Parodontologia (EFP) lanciano la campagna “Parodontologia e diabete” in occasione della Giornata mondiale del diabete Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali, chi è affetto da diabete è 1,5 volte più esposto al rischio di disturbi gengivali. La buona notizia è che una buona salute ...

Il diabete colpisce anche cani e gatti : ecco i sintomi e come si può Prevenire : Il diabete non colpisce solo gli uomini ma anche i loro amici a quattro zampe: questa patologia interessa infatti, in forme diverse, anche cane e gatto e può portare a una qualità della vita ridotta e a una morte precoce. prevenire però si può e se curato il diabete negli animali, così come nelle persone, comporta una vita quasi del tutto normale. Per questo MSD Animal Health, in occasione della Giornata Mondiale del diabete che si svolgerà il ...

Salute : Prevenire il diabete di tipo 2 si può - è sufficiente consumare quotidianamente uno degli alimenti più diffusi e che aiutano a combattere la fame : Sono le mandorle l’alimento che può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. A confermarlo due recenti studi. Il consumo di mandorle, unito a uno stile di vita sano ed equilibrato, è dunque raccomandato per il profilo nutrizionale: basso per indice glicemico e ricco di nutrienti, incluse proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 ...