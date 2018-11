Miley Cyrus | Liam Hemsworth e la casa andata a fuoco a Malibu | «Essersi salvati è quel

Miley Cyrus e Lady Gaga dopo l’incendio in California : i messaggi delle star e le case distrutte : Giorni drammatici per la California a causa degli incendi che stanno devastando la California settentrionale e meridionale. Al momento le vittime di questa disastrosa situazione sono più di 30, e sono invece 228 le persone disperse. In tanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni distrutte , anche personaggi noti. Sono infatti distrutte le case di Miley Cyrus e Gerard Butler, che hanno comunicato la notizia attraverso i social. La città ...

