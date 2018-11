Estendere la pace fiscale anche alle dichiarazioni tardive. E' quanto prevede un emendamento al decreto fiscale presentato in commissione Finanze del Senato dal relatore Fenu (M5S). I contribuenti potranno correggere ed integrare non solo le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ma anche quelle "tardive relative agli anni precedenti al 2017, presentate entro i 90 giorni successivi". Il relatore ha presentato emendamenti anche sui concessionari autostradali, che devono "investire" per la sicurezza.(Di mercoledì 14 novembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : fisco relatore