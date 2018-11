F1 | la Ferrari realizza il record per il pit-stop più veloce della storia | 1 9 secondi | i

oasport

(Di domenica 11 novembre 2018) Gli uomini di Maranello non deludono nonostante la stagione non si stia concludendo nel migliore dei modi per la. Oggi i ragazzi in rosso si sono resi protagonisti del pitpiù: appena 1.9in occasione del 28° giro del GP del Brasile 2018 quando Sebastian Vettel è entrato ai box per montare le gomme medie ma purtroppo il tedesco concluderà la gara soltanto al sesto posto, il primato rimarrà una mera consolazione per tutto il team che dovrà ritrovarsi in vistaprossima stagione.