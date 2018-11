Manchester City indagato dalla Fifa per la partnership con il Nordsjaelland

Manchester City-United - le probabili formazioni : Sarà Guardiola contro Mourinho, allenatori allo specchio nella sfida che attende tutta Manchester. Scorre il countdown per il derby in programma all'Etihad , diretta dalle 17.20 su Sky Sport Football HD ,, match numero 177 tra Citizens e Red Devils : United avanti 73 vittorie contro le 51 del City, squadra quest'ultima al comando solitario della Premier League con 29 punti. Ben 9 ...

Manchester City - Silva e il suo incubo : 'Mangiavo male e mi allenavo poco - il periodo più brutto della mia vita' : David Silva ha vissuto mesi difficili, in cui è stato costretto a vedere il suo figlio Mateo combattere per la vita dopo essere nato prematuro di cinque mesi nel dicembre del 2017. In quei giorni il ...

Manchester City - Guardiola risponde con una battuta a Dani Alves : “Io preferisco il sesso” : Divertente siparietto nel corso della conferenza stampa di Pep Guardiola, che ha presentato il derby di domenica contro il Manchester United. Al tecnico catalano del Manchester City sono state riportate le parole di un suo ex giocatore, Dani Alves, secondo il quale “essere allenato da da Pep Guardiola è meglio del sesso“. Pronta la replica sorridente del manager del City: “Io preferisco il sesso“. SCARICA GRATIS ...

Manchester City - Raheem Sterling rinnova il contratto fino al 2023 : L'attaccante inglese del Manchester City Raheem Sterling ha rinnovato il suo contratto con il club inglese fino al 2023. L'ex Liverpool, alla quarta stagione con i Citizens, guadagnerà circa 300mila ...

Manchester City - Guardiola : “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club” : C’è il derby, c’è la sfida con lo United, in casa Manchester City però è un altro il tema che tiene banco. Da giorni si parla delle rivelazioni di Football Leaks, del trattamento di favore che gli inglesi avrebbero ricevuto dalla Uefa per le violazioni del fair-play finanziario, ma Pep Guardiola non vuole lasciarsi trascinare nelle polemiche. “Se la gente vuole minare quello che abbiamo fatto, nessun problema. Io ho ...

Manchester City - Guardiola si prepara al derby con lo United : “per noi è sempre difficile batterli” : L’allenatore catalano ha parlato in conferenza in vista del derby con lo United, sottolineando come sarà una partita complicata da vincere “Il derby significa molto per i tifosi, giocare contro il Manchester United è sempre speciale, anche se siamo a novembre. Forse la partita di ritorno sarà più importante, noi ora siamo in un buon momento, così come loro. Se riesci a vincere a Torino, vuol dire che sei forte. Ho visto una ...

Premier League - dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv : Si respira aria di derby in Premier League dove nel weekend in arrivo è in programma la 12esima giornata. All’Etihad Stadium si sfidano infatti il City di Pep Guardiola e il Manchester United di Josè Mourinho, entrambe reduci da due vittorie importanti in Champions League. dove vedere Manchester City-Manchester United Tv streaming – Come seguire […] L'articolo Premier League, dove vedere Manchester City-Manchester United in Tv ...

Champions League - Manchester City straripante. Bayern facile sull'Aek : Si chiude la due giorni di Champions League. Il mercoledì europeo si era aperto con la vittoria della Roma sul campo del Cska Mosca . Nelle gare dell 21, il Bayern Monaco batte l'Aek Atene 2-0; nell'...

Risultati Champions League – Manchester City a valanga - uragano Real Madrid : Bayern ok con l’Aek : Il Manchester City annienta lo Shakhtar, così come il Real Madrid che non lascia scampo al Viktoria Plzen. Bene il Bayern, pari per Lione e Benfica Serata ricca di gol e di emozioni in Champions League, con Manchester City e Real Madrid a fare la parte del leone. Gli inglesi seppelliscono sotto sei reti lo Shakhtar Donetsk, mai in partita e colpevoli di arrendersi troppo presto agli uomini di Guardiola. Tripletta per Gabriel Jesus, con gli ...

Sterling inciampa - per l'arbitro di Manchester City-Shakhtar Donetsk è rigore. VIDEO : L'episodio ha fatto il giro della Rete in men che non si dica. E a rivederlo bene, a ragione. È il 24' di Manchester City-Shakhtar Donetsk : Sterling si invola verso la porta difesa da Pyatov. A un ...

Kassai inventa un rigore assurdo per il Manchester City : Ne ha combinata un’altra L’arbitro Kassai ne ha combinata un’altra. Clamorosa. Macroscopica. L’arbitro di Napoli-Liverpool, ma soprattutto l’arbitro che due anni fa scippò la permanenza in Champions al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: al ritorno dei quarti di finale convalidò due gol del Real Madrid segnati da Cristiano Ronaldo in evidente fuorigioco ed espulse ingiustamente Vidal. E infatti poche settimane fa, in ...

Champions League - rigore tutto da ridere per il Manchester City : la svista di Kassai è clamorosa [VIDEO] : Raheem Sterling inciampa da solo nell’area di rigore dello Shakhtar Donetsk, inducendo il direttore di gara a fischiare un clamoroso penalty Cercasi disperatamente VAR in Champions League, l’errore di Kassai in Manchester City-Shakhtar Donetsk è infatti clamoroso. Raheem Sterling si presenta davanti a Pyatov a metà primo tempo, inciampando da solo sul terreno di gioco. L’arbitro ungherese non si accorge di nulla e fischia ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 07-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Shakhtar, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; negli ucraini qualche cambio rispetto al match precedenteLa 4^giornata del Gruppo F della UEFA Champions League mette di fronte all’Ethiad Stadium i padroni di casa del Manchester City e lo Shakhtar Donetsk.Come arrivano Manchester e Shakhtar?I Cityzens arrivano dal risultato tennistico sul Southampton ...

Man City - Sané : 'United? No - sono nella sponda giusta di Manchester' : Leroy Sané , esterno offensivo del Manchester City , parla a Sky Sport , smentendo un suo eventuale passaggio allo United : 'Non succederà. Nel modo più assoluto. sono felice qui e sono nella sponda giusta'