Betis-Milan 1-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Il Milan ha pareggiato 1-1 con il Betis Siviglia nel quarto turno dei gironi di Europa League : Betis Siviglia e Milan hanno pareggiato 1-1 stasera nel quarto turno della fase a gironi di Europa League. A Siviglia il Betis è andato in vantaggio nel primo tempo con un gol del centrocampista argentino Giovanni Lo Celso.

Europa League - Betis-Milan finisce 1-1 : 22.56 Il Milan strappa il pari a Siviglia con il Betis (1-1), ma il girone di Europa League resta complicato. A due turni dal termine, spagnoli al comando con 8 punti, rossoneri a 7 con l'Olympiacos. Con molte assenze per infortunio (Higuain, Biglia, Bonaventura),i rossoneri soffrono nel primo tempo. Betis a segno già al 12' con Lo Celso al termine di un'azione corale, Sanabria si divora il raddoppio (27'). Milan inesistente per 45' si sveglia ...

Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-1 - Europa League : i voti della partita. Suso salva i rossoneri - che fanno però troppi errori : Il Milan pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio. I rossoneri si salvano nel secondo tempo grazie al gol di Suso e trovano un punto importante per la qualificazione. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Betis Siviglia-Milan Milan Reina 5,5: non ha particolari colpe sul gol, ma anche oggi non dà sicurezza al ...

Europa League Betis-Milan - formazioni ufficiali e live dalle 21. Dove vederla in tv : Allenatore: Gattuso ARBITRO: Pawson, Inghilterra, IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Tutto sul Milan Tutto sull'Europa League La cronaca

Betis-Milan - dalle 21.00 La Diretta Gattuso si copre : Cutrone unica punta : Il Milan si reca al Benito Villamarin di Siviglia con il chiaro intento di riscattare la brutta sconfitta interna patita contro il Betis. I rossoneri, d'altronde, non possono permettersi altri passi ...

LIVE Pagelle Betis Siviglia-Milan - Europa League in DIRETTA : i voti della partita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Betis Siviglia-Milan, sfida della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo F, con i rossoneri che dopo la sconfitta dell’andata per 2-1, devono rifarsi e vincere a Siviglia per mettere al sicuro la qualificazione. Gattuso dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui anche quella di Higuain e punterà su Suso e Cutrone in ...

Betis-Milan - scontri tra ultras in quel di Siviglia : 20 tifosi fermati : Betis-Milan, le notizie che arrivano da Siviglia parlano di scontri tra le tifoserie al di fuori dello stadio: i dettagli Ancora una volta siamo costretti a commentare l’inciviltà di alcuni ultras. Betis-Milan è iniziata con una notizia di cronaca, scontri tra tifosi delle due fazioni, proprio come ieri è accaduto in Russia ai tifosi giallorossi. Secondo gli spagnoli di Estadio Deportivo, sarebbero circa 20 i tifosi milanisti fermati ...

Betis-Milan - le formazioni ufficiali : Cutrone guida l’attacco : “All’andata abbiamo sbagliato partita, ora testa a domani dove giochiamo in uno stadio caldo e ci giochiamo tanto. A domenica ci penseremo poi”. Rino Gattuso carica così il Milan prima della trasferta di Siviglia dove i rossneri affronteranno il Betis nel quarto turno di Europa League. Preoccupano le condizioni di Higuain: “Speriamo di averlo domenica”. […] L'articolo Betis-Milan, le formazioni ufficiali: ...

Betis-Milan - tafferugli tra tifosi : oltre 550 agenti di polizia al lavoro : Qualche momento di tensione a Siviglia, dove stasera il Milan, ore 21, affronterà il Betis nella quarta giornata del gruppo F di Europa League: nella notte, infatti, nel centro del capoluogo andaluso ...

LIVE Betis Siviglia-Milan - Europa League in DIRETTA : Diavolo - serve la vittoria in Spagna : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata dell’Europa League di calcio 2018-2019 tra Betis Siviglia e Milan: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione rossonera, che ospiterà gli andalusi nella gara che potrebbe dire molto in chiave passaggio del turno. Il Milan ha perso all’andata in casa, complicandosi la vita: al momento gli spagnoli vantano sette punti in classifica, uno in più degli ...

Europa League : Lazio e Milan di scena - Olympique Marsiglia e Betis le avversarie : ROMA La Lazio ha ritrovato forma e risultati e può approfittare del periodo di annebbiamento degli avversari per centrare una preziosa vittoria nel quarto turno di Europa League, grazie alla quale la ...