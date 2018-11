Amici Casting 18 promuove Hale e Kevin Payne tra lacrime e inediti

Amici Casting puntata di oggi : tra lacrime e concorrenti eliminati : casting di Amici 18, oggi 6 novembre: le esibizioni dei nuovi concorrenti Cosa è successo nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019? Alcuni concorrenti sono stati eliminati, altri invece sono riusciti a superare il secondo step ricevendo tanti complimenti da parte dei professori. Abbiamo visto diversi ballerini in difficoltà perché gli insegnanti li hanno […] L'articolo Amici casting puntata di oggi: tra lacrime e concorrenti ...

Amici 18 casting dice no a Bouchra e premia Daniel e Tish : puntata 5 novembre : La corsa di Amici 18 casting è ripresa oggi dopo la pausa del fine settimana. Il programma di Maria de Filippi quest’anno ha nuovamente cambiato il metodo di selezione e se lo scorso anno erano i “conduttori” della fascia quotidiana a presentare i ragazzi e attendere con loro il sì o no al passaggio alla fase successiva, questa volta tocca ai professori dire la loro sul destino dei ragazzi. La scorsa settimana hanno ottenuto un ...

Amici - l'idraulico di Canale 5 riparte dal programma di Maria De Filippi : ai casting si è presentato lui : La scuola di Amici riaprirà i battenti a breve e nel frattempo su Real Time vanno in onda le prime puntate di Amici casting. Tra la moltitudine di ballerini e cantanti oggi, venerdì 2 novembre, si è ...

Amici Casting oggi - professori sorpresi : “Abbiamo trovato il ballerino più bravo” : Il ballerino più bravo di Amici Casting oggi: puntata del 02/11/2018 di Real Time oggi, ad Amici Casting, è successo un episodio inaspettato. I professori di danza sono rimasti piacevolmente sorpresi da un ragazzo di 17 anni che nella vita sogna di diventare un grande professionista nella danza. Non succede quasi mai che gli insegnanti […] L'articolo Amici Casting oggi, professori sorpresi: “Abbiamo trovato il ballerino più ...

Ai casting di Amici 18 anche il duo Scire&Skoob con un’esibizione che convince Stash (video) : Il 17 novembre è sempre più vicino, e i professori di Amici18 devono visionare tutti i candidati ai banchi della scuola in vista della prima puntata del pomeridiano. Già tanti quelli che hanno superato la prima fase “della leva” e sono passati al turno successivo, e anche oggi durante il daily su Real Time abbiamo assistito ai casting di Amici 18. C’è chi passa con tre sì, e chi viene salvato in corner da uno dei professori. Si presenta un ...

I casting di Amici di Maria De Filippi del 31 ottobre : tra i concorrenti anche Giordana Angi (video) : Continuano i casting di Amici di Maria De Filippi per questa nuova edizione che è alle porte. Partirà ufficialmente il 17 novembre su Canale 5 per la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10. Il 17 novembre verrà formata la classe di quest’anno, ma la selezione è ancora lunga e i professori di canto e di ballo stanno visionando i candidati. Nella puntata di oggi 31 ottobre 2018 dei casting di Amici di Maria De Filippi, altri aspiranti ...

Amici diventa Amici Vip? Tutti i giovani già famosi che hanno partecipato ai casting : Anche Amici sta diventando Vip? Tra i concorrenti che stanno partecipando ai casting sono passati una ragazza e una band molto famosi sul web e al grande pubblico scatenando non poche polemiche: ecco ...

Amici diventa Amici Vip? Ai casting premiati giovani già famosi : Anche Amici sta diventando Vip? Tra i concorrenti che stanno partecipando ai casting sono passati una ragazza e una band molto famosi sul web e al grande pubblico scatenando non poche polemiche: ecco ...

Replica Amici Casting di Real Time : dove rivedere le puntate : dove rivedere Amici Casting 18? La Replica del talent show La Replica di Amici Casting di Real Time permetterà a tutti coloro che non possono seguire le puntate dalle 13.50 di recuperarle senza problemi in qualsiasi momento della giornata. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di seguire gli sviluppi che accadono nello studio di Amici […] L'articolo Replica Amici Casting di Real Time: dove rivedere le puntate proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa : concorrente di Amici Casting 18 in coma: la storia Oggi, ad Amici 18 Casting, c’è stata una confessione inaspettata. Un concorrente ha spiegato che è uscito dal coma qualche settimana fa. Chi è? Richi Vitra, un aspirante cantante che è riuscito (non solo per la sua storia) a convincere i professori di canto a passare […] L'articolo Amici 18, un concorrente dei Casting è uscito dal coma qualche settimana fa proviene da Gossip e Tv.

Tra i concorrenti ai casting di Amici 18 anche Kevin Payne e I Desideri (video) : Un nuovo giorno e una nuova puntata per Amici casting 2018. Oggi 30 ottobre è andata in onda la seconda puntata condotta da Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia che svolgono anche il ruolo di supporters per i ragazzi che intraprendono la strada dei casting con il sogno di diventare ballerini e cantanti ufficiali della scuola di Amici di Maria De Filippi di quest’anno. Nella puntata di Amici casting 2018 di ieri, abbiamo visto ...

Amici 18 : i Casting della nuova edizione su Real Time : New enrty Lorella Boccia: la ballerina al timone della fascia pomeridiana del talent insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro

Amici 18 Casting : le leve rimettono al centro i professori - la Boccia punta su spontaneità : È iniziata oggi, ufficialmente, la 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo della tv italiana. La principale novità di Amici Casting, trasmesso per il sesto anno consecutivo su Real Time alle ore 13.50 (appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì), è rappresentata da Lorella Boccia, ex ballerina (prima allieva, poi professionista) del programma di Maria De Filippi e da oggi conduttrice al pari di ...

Regolamento Amici Casting 2018/2019 : cosa bisogna sapere : Amici Casting, Regolamento della 18esima edizione del talent show di Maria De Filippi Il Regolamento di Amici Casting 2018/2019 è stato spiegato perfettamente quest’oggi. I potenziali concorrenti, come nelle precedenti edizioni, dovranno dimostrare di meritare un posto all’interno della scuola. Per quanto riguarda il canto, i ragazzi verranno giudicati da Stah dei The Kolors, Rudy […] L'articolo Regolamento Amici Casting ...