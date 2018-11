Boxe | Campionati UE 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Boxe - Italia in raduno verso i Campionati UE. Tutti gli azzurri convocati : ci sono Cappai e Manfredonia : sono stati convocati 14 azzurri per l’ultimo training camp in preparazione ai Campionati dell’Unione Europea che si disputeranno a Valladolid (Spagna) da giovedì 8 a lunedì 19 novembre. La nostra Nazionale si radunerà al CNP di Assisi dal 31 ottobre fino all’8 novembre per poi partire alla volta della terra iberica dove andranno all’assalto degli ambiti titoli. Spiccano le presenze di Manuel Cappai tra i 52 kg e di ...