F1 – Ricciardo esaltato | Verstappen deluso e Hamilton ottimista | le parole dei

sportfair

(Di sabato 27 ottobre 2018) Tutta la gioia di Danieldopo la pole position del Gp del Messico:Danielrovina la festa di Max: la Red Bull festeggia una favolosa prima fila nelle qualifiche del Messico, con l’australiano al suo ultimo anno col team di Milton Keynes in pole position.si prende un primo posto strepitoso in qualifica in terra messicana, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Maxe Lewis. Quarto invece Sebastian Vettel, seguito dai finlandesi Bottas e Raikkonen. photo4/Lapresse Felicissimo ed euforico il poleman: “sapevo di avere il potenziale, che era lì da qualche parte, non abbiamo fatto prove libere pulite ma sapevo che mettendo insieme il passo sarebbe stato un giro cruciale, sapevo che dovevo mettere un giro pulito alla fine, non ero convinto di averlo fatto ...