Parma | arrestato per corruzione sindaco della Bassa

Parma - arrestato per corruzione il sindaco di Polesine Zibello : corruzione nel Comune di Polesine Zibello , nella bassa parmense. I carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a una misura cautelare, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura, nei confronti ...

Soldi dalle case farmaceutiche : arrestato a Parma il professor Aversa - luminare dell’ematologia : Se non passavano da loro, tramite pagamento, alcuni farmaci, anche salvavita, non arrivavano proprio ai pazienti. L'operazione "Conquibus" ha portato all'arresto di due persone, tra cui un luminare dell'ematologia, a nove misure interdittive e complessivamente a 36 indagati. Congressi scientifici organizzati per promuovere determinate medicine e concorsi truccati.Continua a leggere