PAGELLE Manchester United-Juventus | i voti della partita Champions League gruppo H

Highlights Champions League : Manchester United-Juventus 0-1. Video Gol - PAGELLE e tabellino : “Questo è un mese importante, non l’abbiamo iniziato bene contro il Genoa e ora torna la Champions. E’ una gara importante perché in caso di vittoria ipotecheremmo il passaggio del turno”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions contro il Manchester United. “Dispiace per le assenze, Mandzukic non […] L'articolo Highlights Champions League: ...

PAGELLE Manchester United-Juventus LIVE - voti Champions League in DIRETTA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Sfida stellare all’Old Trafford dove si sfideranno due grandi corazzate del panorama europeo: da una parte i Red Devils guidati da José Mourinho, dall’altra i bianconeri di Max Allegri. Le due squadre sono reduci da due vittorie nelle prime due partite del girone e ...

Manchester United-Juventus diretta LIVE : formazioni ufficiali - PAGELLE - tabellino - streaming : Manchester United-Juventus diretta LIVE – Attesa finita, torna in campo la Champions League per la terza giornata della fase a gironi, un turno che promette, spettacolo, emozioni e colpi di scena. In campo la Juventus di Massimiliano Allegri, la squadra bianconera chiamata a riscattare l’ultimo pareggio in campionato contro il Genoa, brutta prestazione dopo una serie di risultati utili consecutivi. Ma adesso è il momento di ...

