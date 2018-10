Berardi sempre più bandiera del Sassuolo | 150 partite in A

Inter - falsa partenza. Il Sassuolo di Berardi è sempre un tabù : Dalle parole ai fatti il passo è tutt'altro che breve. Dal ruolo di anti Juventus designata, alla debacle all'esordio contro il Sassuolo. Pazza, come sempre, l'Inter incapace di rispettare i pronostici anche alla prima di campionato. Un'Inter brutta, lenta e impacciata, sterile in avanti e troppo molle in fase difensiva quando presta il fianco al Sassuolo. Un esordio da incubo che rischia di far passare la squadra di Spalletti dall'esaltazione ...