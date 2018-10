Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna squadra temibile» : Torino - Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica, in trasferta, contro il Bologna . Sugli avversari: " I dati non mentono, loro sono una buona squadra ed ...

Torino - Mazzarri : “Bologna temibile in casa” : “Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l’Udinese”. Walter Mazzarri presenta così la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. “E’ rientrato in gruppo da due giorni ma l’ho visto carico e motivato”, dice il tecnico granata. Difficile capire se ...

Torino - Mazzarri : "Belotti carico - Iago sta bene. Ma occhio al Bologna di Palacio" : Walter Mazzarri, in conferenza stampa, presenta il match di domani contro il Bologna: 'In casa sono una squadra temibile, hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l'...

Torino senza più titolarissimi : è l'evoluzione del Mazzarri 2.0 : Ha deciso evidentemente di rompere con un certo passato. Demolendo uno alla volta le etichette che gli erano state incollate nella sua prima vita da allenatore. Walter Mazzarri ha iniziato l'opera ...

"Io non parlo di casa d'altri. Lei mi dirà 'ma questo è un suo giocatore'. Infatti con me gioca sempre…". Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, risponde così ai giornalisti che gli chiedono della mancata convocazione di Belotti in Nazionale.

VIDEO/ Torino-Frosinone (3-2) : Mazzarri - "gli arbitri ci stavano riprovando : voglio rispetto" (Serie A) : VIDEO Torino Frosinone (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita di Serie A, 8^ giornata. I granata battono i ciociari con i gol di Rincon, Baselli e Berenguer.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Torino - Mazzarri : "Gli arbitri ci stavano riprovando. Sono stanco - voglio rispetto" : Walter Mazzarri è una furia. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Frosinone , sofferta soprattutto nel secondo tempo, l'allenatore del Torino non riesce a sorridere. Contesta la decisione dell'arbitro ...

Torino-Frosinone 3-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di "Sky Sport", Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato della vittoria ottenuta nella rocambolesca partita contro il Frosinone: "Se non abbiamo segnato sei gol è colpa dell'allenatore. Adesso che abbiamo vinto posso dirlo: noi abbiamo i nostri difetti e lo ammetto, ma gli arbitri […]"

Torino - Mazzarri durissimo contro gli arbitri : “Influiscono sul risultato - ora basta!” : È un Mazzarri carichissimo quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post Torino-Frosinone. Il tecnico granata parte subito in quinta contro gli arbitri: “Sono stanco di perdere punti: gli arbitri influiscono sul risultato. Oggi c’era un fallo su Sirigu. Poi noi abbiamo i nostri limiti, ma Iago Falque contro la Roma prende posizione tra palla e portiere e bastai un piccolo tocco per il rigore. L’episodio di oggi su ...

Torino-Frosinone 3-2 - Berenguer spegne la rimonta ciociara : Mazzarri vola al 6° posto : TORINO - Sembrava tutto estremamente facile, quasi scontato. E invece il Torino dopo un'ora di dominio incontrastato si complica la vita facendosi rimontare 2 reti prima di condannare il Frosinone al ...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Torino - Mazzarri in conferenza : “Var a chiamata sarebbe utilissimo” : Intervenuto in conferenza per presentare match tra Torino e Frosinone, Walter Mazzarri si è pronunciato su una modifica dell’utilizzo del Var, promuovendo il suggerimento del presidente Cairo, favorevole a una chiamata da parte degli allenatori:”sarebbe utilissimo. Questo aiuto che gli viene dall’alto deve essere sfruttato al meglio. Se potesse chiederlo un allenatore sarebbe un input in più. Potrebbe essere ...