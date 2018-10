Real Madrid |  Lopetegui verso l’esonero | arriva Solari?

Marca : Lopetegui verso l'esonero - Real Madrid pronto a promuovere Solari : Momento complicatissimo, risultati che non arrivano e la panchina di Lopetegui che traballa pericolosamente. La vittoria in casa Real Madrid manca ormai dal 22 settembre, da quando i blancos ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : ROMA, 21 OTT - Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista sarebbe la soluzione nel cassetto del ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : ANSA, - ROMA, 21 OTT - Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista sarebbe la soluzione nel cassetto ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista, 16 anni tra giovanili e squadra A, sarebbe la soluzione ...

Real Madrid - periodo disastroso : Florentino Perez vuole Sterling per rinforzare la squadra : Il Real Madrid sta vivendo un periodo decisamente difficile, poiché da quando Cristiano Ronaldo e Zidane non sono più i leader della situazione, le cose sono decisamente peggiorate, specialmente dal ...

Real Madrid - il destino di Lopetegui è segnato : Conte-Solari si scaldano : Allo spagnolo potrebbe non bastare vincere il Clasico, due le alternative principali. Laudrup non convince

Real Madrid - Lopetegui confermato dopo l'incontro con Florentino Perez : La crisi del Real Madrid non sembra conoscere fine. Contro il Levante è arrivata la terza sconfitta consecutiva, Champions compresa, non accadeva dal maggio 2009,, la quarta nelle ultime cinque ...

Liga : Real ancora in crisi - Atletico Madrid fermato sul pari : Terzo ko di fila per i Blancos battuti 2-1 in casa dal Levante, la squadra di Simeone impatta con il VillarReal

Figuraccia Real Madrid - per Lopetegui è finita : Conte ad un passo dalla panchina galattica [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Real Madrid ko in casa con il Levante - Lopetegui a rischio : `Lopetegui nell'abisso´. Con questo titolo l'edizione online del quotidiano sportivo AS commenta il Ko casalingo del Real Madrid oggi contro il Levante. Gli ospiti hanno violato il Bernabeu ...

Real Madrid-Levante 1-2 : Marcelo interrompe il digiuno ma non basta - è record storico : TORINO - Gli anni d'oro del grande Real sono lontanissimi, così come il successo. I Blancos tornano a segnare ma non riescono più a vincere: l'ultima rete, prima di quella segnata da Marcelo , ...

Liga - Real Madrid sempre più in crisi : battuto dal Levante al Bernabeu : 'Lopetegui nell'abisso'. Con questo titolo l'edizione online del quotidiano sportivo AS commenta il ko casalingo del Real Madrid oggi contro il Levante. Gli ospiti hanno violato il Bernabeu ...

Liga - il Real Madrid cade ancora : il Levante passa 1-2 al Bernabeu. Lopetegui a rischio esonero? : Una crisi senza fine. Il Real Madrid perde 1-2 al Bernabeu contro il Levante e continua il suo momento nero. Per i Blancos è la terza sconfitta consecutiva in Liga e la quarta nelle ultime cinque ...

Inter - il Real Madrid tenta l'Inter per Icardi : pronta l'offerta di 40 milioni più Modric : Uno dei giocatori che continua ad essere al centro dei rumors di mercato è il capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta discutendo il rinnovo di contratto con la societa' nerazzurra, ma ci sono ancora distanze tra domanda ed offerta e, per questo motivo, ci sono club che sono pronti a inserirsi sul giocatore. Tra questi c'è il Real Madrid, che sta avendo non poche difficolta' in questa prima parte della stagione in fase ...