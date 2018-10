Spaccio di droga | in manette fasanese

Spaccio droga - operazione Polizia : sette arresti : operazione antidroga della Polizia di Stato di Cosenza per l'esecuzione di otto misure cautelari emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di altrettante persone. Le ...

Faceva dito medio con Macron : arrestato per Spaccio di droga : Non si placa la polemica dopo la foto di poco tempo fa che ritraeva il presidente francese Emmanuel Macron in compagnia di due giovani ragazzi di colore delle Antille Francesi , uno dei quali mostrava ...

Comiso - marijuana in auto : 20enne arrestato per Spaccio di droga : La Polizia di Stato di Comiso la scorsa notte ha arrestato il 20enne marocchino, Oussama Bensmak per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Torino.Colpito Spaccio di droga - arresti : 8.21 Blitz antidroga a Torino dove i Carabinieri hanno smantellato una banda di spacciatori nordafricani senza fissa dimora specializzati nella vendita di hashish, eroina, cocaina e crack nel quartiere San Salvario.I militari hanno eseguito 9 arresti e imposto 6 divieti di dimora nel capoluogo piemontese. Le accuse: detenzione e spaccio di droga. Il gruppo di maghrebini utilizzava minori per le consegne e nascondeva la droga in cassonetti e ...

Mirabella Imbaccari. Traffico e Spaccio di droga 8 arresti : Un provvedimento restrittivo è stato eseguito martedì mattina dai Carabinieri del comando provinciale di Catania. I destinatari della misura sono

Varese - estorsioni e Spaccio di droga : 15 arresti : L'operazione "Atlantic" dei carabinieri nata a Lonate Pozzolo dopo un tentativo di suicidio di un uomo, minacciato da un pregiudicato per debiti di droga

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 arresti/ Ultime notizie : Spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Milano Rogoredo - Fs : «Il muro antidroga tutela i passeggeri e blocca lo Spaccio. Ora tocca alla città» : «Per Rogoredo abbiamo fatto ciò che era possibile fare per la nostra parte, e siamo pronti e disponibili a verificare se ci sarà altro di utile ed efficace che si potrà progettare in futuro». Franco ...

Piante di marijuana e droga pronta per lo Spaccio - arresto a Lentini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, hanno arrestato Rodolfo Maio, 44 anni, lentinese, per il reato di produzione e detenzione ai fini di ...

Spaccio di droga a Vittoria - arrestato Giovanni Piazzese : I carabinieri della Compagnia di Vittoria durante alcuni controlli del territorio hanno arrestato per Spaccio di droga Giovanni Piazzese.

Milano - Busetti : unità cinofile contro lo Spaccio di droga davanti alle scuole : «Un protocollo che traccia un percorso interistituzionale. Praticamente lega ancora di più le Istituzioni nei confronti di alcuni temi come quello del consumo e spaccio di droga, legato ad azioni ...

Napoli. Traffico illecito e Spaccio di droga 14 arresti tra i Casella : Operazione antidroga dei Carabinieri di Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale

Napoli. Trraffico illecito e Spaccio di droga 14 arresti tra i Casella : Operazione antidroga dei Carabinieri di Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone su richiesta della locale Direzione distrettuale

WhatsApp utilizzato per lo Spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocita' e la facilita' di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp [VIDEO], diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e ...