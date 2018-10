Lo spread vola sopra 330 punti | è ai massimi da 5 anni

ilgiornale

: Salvini e Di Maio litigano. Chiuse le urne in Trentino e finita #Italia5Stelle faranno pace. Nel frattempo però lo… - matteorenzi : Salvini e Di Maio litigano. Chiuse le urne in Trentino e finita #Italia5Stelle faranno pace. Nel frattempo però lo… - Agenzia_Ansa : Lo #spread vola a 317, nuovo massimo da oltre cinque anni - Agenzia_Ansa : #Manovra, oggi la lettera di richiamo dell'#Ue. #Conte: 'Non siamo preoccupati'. Vola lo #Spread a 317, nuovo massi… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopop la bocciatura (annunciata) della manovra economica, lotorna a salire e sfonda anche quota 340base. Questa mattina il differenziale tra Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è infatti schizzato all'insù arrivando a toccare i 341, per poi assestarsi e scire fin sotto i 330. Si tratta, comunque, del peggior risultato top dall'aprile 2013. Già ieri il differenziale aveva toccato 327per il braccio di ferro tra il governo gialloverde e i vertici dell'Unione europea e le liti nella maggioranza sulla manovra sul decreto fiscale. "In Europa vogliono un'Italia serva, precaria, impaurita, arrabbiata e disoccupata", attacca Matteo Salvini accusando l'Europa di volere "un'Italia in ginocchio per portarci via le ultime imprese"."Questa legge economica non si tocca. Forse l'Europa vuole le manovre precedenti, che hanno massacrato gli italiani". Matteo ...