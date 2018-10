La realtà aumentata su mobile produrrà maggiori entrate della VR?

Arriva la realtà aumentata avanzata su Pokémon GO - oltre a tante nuove creature : È in fase di rilascio un aggiornamento per Pokémon GO, che aggiunge la realtà aumentata avanzata e le creature della regione di Sinnoh. L'articolo Arriva la realtà aumentata avanzata su Pokémon GO, oltre a tante nuove creature proviene da TuttoAndroid.

L’app SNOW effettua il makeup ai selfie con la realtà aumentata : SNOW è un'applicazione per la fotocamera di smartphone e tablet che permette di migliorare i selfie con le eleganti funzionalità di trucco in realtà aumentata. Sono presenti migliaia di adesivi con aggiornamenti giornalieri e la sezione makeup offre la possibilità di trovare lo stile di trucco preferito intervenendo sul colore degli occhi, sulla forma delle sopracciglia e altri aspetti del volto. L'articolo L’app SNOW effettua il makeup ...

Il passo in più di Klm : su Messenger controllo bagaglio con realtà aumentata : Klm è, ora, una delle prime aziende in tutto il mondo a creare un'esperienza con la realtà aumentata su Messenger , con l'obiettivo di continuare a sviluppare e migliorare questo servizio, affinché ...

Microsoft brevetta la risoluzione 4K per la realtà aumentata : I visori di realtà mista/ realtà aumentata come gli HoloLens non offrono delle risoluzioni particolarmente elevate a causa di alcune limitazioni hardware ma Microsoft ha già trovato una soluzione. Grazie ad un brevetto depositato il 3 marzo 2017 e pubblicato dall’USPTO il 3 settembre di quest’anno, scopriamo che i tecnici di Redmond hanno trovato un’interessante metodo per garantire la risoluzione 4K a tali headset. Anzichè ...

Ora si può giocare ad Angry Birds in realtà aumentata : Finalmente il primo gioco per il visore di realtà aumentata di Magic Leap One è stato annunciato, ma più che di una novità assoluta si tratta di un gradito ritorno: Angry Birds. La saga di rompicapo che è divenuta leggendaria su smartphone (e che negli ultimi anni ha perso decisamente smalto) è arrivata sul visore della startup Magic Leap in un’inedita versione da controllare in prima persona. Il titolo del gioco non per niente è Angry ...

Porsche - Investe nella start-up WayRay e nella realtà aumentata : La Porsche ha scelto di investire nella startup svizzero WayRay che si occupa di realtà aumentata. Nello stesso round di finanziamenti dove anche la Hyundai ha voluto partecipare la Porsche si è assicurata la collaborazione di un'azienda che promette di rivoluzionare l'esperienza di guida, andando ben oltre i limiti degli attuali head-up display.realtà aumentata per guidatore e passeggero. La WayRay, con sedi in Svizzera, Cina e Stati Uniti, ...

Microsoft presenta Remixed Reality : la nuova realtà aumentata che “teletrasporta” le persone e gli oggetti : I ricercatori e gli ingegneri di Microsoft Research continuano a stupirci con i loro esperimenti, soprattutto quando si tratta di gesture, realtà virtuale e realtà aumentata. Il progetto che vediamo in questo articolo prende il nome di Remixed Reality e, come si può osservare dal video ufficiale di presentazione, necessita di una stanza speciale disseminata di telecamere a rilevamento di profondità al fine di effettuare una ricostruzione 3D in ...

Merge Cube vi permette di toccare con mano la realtà aumentata : ... creare modelli dettagliati in scala 3D di qualsiasi cosa o progettare virtualmente prodotti portatili con un'anteprima di come saranno nel mondo reale. Questo cubo può essere un piccolo giocattolo ...

Universal - Facebook e i dinosauri con realtà aumentata in Jurassic World AR Experience - : Sempre su iTunes sono disponibili gli altri che hanno come protagonisti i dinosauri più temibili di sempre, raccolti nella Jurassic Collection : Jurassic Park , 1993, , Il mondo perduto: Jurassic ...

Raptor - l’allenamento ciclistico in realtà aumentata : L’allenamento non è più quello di una volta. Oramai ci siamo abituati a tenere sott’occhio in tempo reale una svariata quantità di parametri durante le nostre sessioni, che siano di corsa, in palestra o qualsiasi altro sport: velocità, battiti cardiaci, calorie consumate, e altro. Gli occhiali Raptor nascono per chi le mani libere non le ha quasi mai, i ciclisti, e si pongono l’obiettivo di poter tenere sotto controllo tutti i ...

Rivoluzione nelle aziende : nei prossimi tre anni realtà aumentata e virtuale di uso comune : Maggior efficienza, produttività e sicurezza: sono questi i risultati che la tecnologia immersiva sta offrendo oggi alle aziende. Lo rivela una recente ricerca d i Capgemini Research Institute, il ...

GOOGLE CHROME COMPIE 10 ANNI E CAMBIA/ Le novità : investimenti sulla realtà aumentata : GOOGLE CHROME COMPIE 10 ANNI e CAMBIA, le novità: nuovo look con angoli smussati per il browser. Massima integrazione degli strumenti e innovazioni soprattutto per il mobile.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Trasporto aereo : realtà aumentata per la formazione del personale di bordo di Virgin Atlantic : La realtà aumentata per insegnare agli assistenti di volo a operare a bordo di un Boeing 787 Dreamliner della flotta di Virgin Atlantic: grazie a un’app sviluppata da SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, il personale di bordo della compagnia potrà visitare virtualmente e “studiare” gli interni del velivolo, senza bisogno di raggiungere l’aeroporto. L’app di iOS sviluppata da SITA Lab, dipartimento di SITA ...

realtà aumentata - Apple non rinuncia : acquisita una società specializzata in visori : L'azienda di Cupertino ha confermato l'operazione ma non svela per ora i suoi obiettivi. Potrebbe lavorare però sullo sviluppo di occhiali intelligenti